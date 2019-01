Kas suur matš jääbki ära? Anthony Joshua tahab kümne päevaga järgmise vastase nime lukku panna

Üliraskekaalus WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivöösid enda valduses hoidev Joshua tahaks kohtuda WBC meistri Deontay Wilderiga, kuid seni kokkulepe puudub.

Wilder on märkinud, et tema sooviks kordusmatši Tyson Fury'ga. Samas on võimalik, et ta läheb vastamisi väljakutsuja Dominic Breazealega.

Joshua promootor Eddie Hearn avalikustas, et peamiselt on nende valikus praegu kolm võimalikku vastast. Esimeseks eelistuseks oleks Wilder. Seejärel tuleks Fury ja kolmandana Dillian Whyte. Kõigi kolmega on peetud ka läbirääkimisi. Samas võib juhtuda, et mängu sekkub veel ka ameeriklane Jarrell Miller, kellega seni veel räägitud ei ole.

Hearni sõnul on Wilder seni neid lihtsalt ignoreerinud. „Oleme teinud paljudele tipp-poksijatele pakkumise. Teeme järgnevate päevade jooksul neid pakkumisi veel. Tahame Joshua järgmise vastase paika saada järgneva kümne päeva jooksul,“ lisas Hearn.

„Deontay Wilder, Tyson Fury ja Dillian Whyte on kõik potentsiaalsed vastased. Neil kõigil on võimalus võidelda Joshuaga meistrivööde eest. Kui keegi arvab, et ta suudab Joshua alistada, siis see on tema võimalus,“ rääkis Hearn.