Kas poksiäss Helenius suudab Rakveres midagi, mida pole suudetud viis aastat?

Soome poksikuulsus, maailma tippu kuuluv üliraskekaallane Robert Helenius astub 17. märtsil Rakvere spordihallis toimuval Yakuza Fightil vastamisi valgevenelase Juri Bihhautsouga. Helenius läheb nokauti otsima, kuid selleks peab ta tegema midagi, mida pole suutnud terve hulk üliraskekaallaseid viis aastat.

Helenius naaseb poksiringi pärast WBC-sarja üliraskekaalu hõbetiitlimatši punktikaotust britt Dillian White’ile ning loodab Lääne-Virumaal alustada taaskord teekonda maailma tippu. Kahemeetrine Ahvenamaa “viiking” on karjääri jooksul võitnud 27-st matšist 25, seejuures on viimasest kuuest võidukast matšist vaid korra vastane lõpukellani vastu pidanud - Franz Rill Euroopa profipoksi tiitlimatšis, kes hoolimata avaraundi nokdaunist taastus ja kõva heitluse pidas.

2015. aastast alates on Helenius nokauteerinud Andreas Csomori (avaraundis), Beka Lobjanidze (3. raundis), Konstantin Airichi (avaraundis), Gonzalo Omar Basile (avaraundis) ning Jevgeni Orlovi (seitsmendas raundis vastane loobus).

Seega pole mingit põhjust arvata, et Helenius poleks suuteline Bihhautsoud nokauteerima, kuid Valgevene vägilase ajalugu annab alust arvata midagi muud. Nimelt tuli karjääri jooksul 10 võitu ja 14 kaotust teeninud Bihhautsou viimane nokaudiga kaotus alles 2013. aastal. Pärast seda on mees pidanud 17 (!) matši ning seisnud alati lõpukella helisedes püsti!

2013. aasta veebruaris nokauteeris Bihhautsou siis veel maailma paremate sekka arvatud Arnold Gjergjaj (30 võitu, 2 kaotust). Pärast seda on mees astunud vastamisi mitme hinnatud poksijaga ning mitte keegi pole suutnud Heleniuse järgmist vastast murda - ei Ondej Pala (33 võitu, 5 kaotust), Vladimir Tereškin (20 võitu, 0 kaotust), Nasi Hani (8 võitu, 0 kaotust), Maksim Maslov (19 võitu, 1 kaotus), Aleksei Papin (9 võitu, 0 kaotust), Juri Kašinski (15 võitu, 0 kaotust), Herve Hubeaux (29 võitu, 2 kaotust) ega Jevgeni Romanov (8 võitu, 0 kaotust).

Seejuures on Bihhautsou vahepeal alistanud Gesan Gimbatovi (3 võitu, 1 kaotus), Hamilton Ventura (15 võitu, 5 kaotust), Andrei Kniazev (16 võitu, 6 kaotust).

Sisuliselt on tegemist mehega, kes ei löö risti ette mitte kellegi ees. Helenius on kahtlemata matši sammudes favoriit, kuid selleks, et enesekindlust edaspidiseks kasvatada loodab soomlane kahtlemata nokauti. Kuid Bihhautsoul on põhjust loota midagi muud.

Yakuza Fight leiab Rakvere spordihallis aset 17. märtsil. Lisaks Heleniusele astuvad ringi Eesti ja lähipiirkonna parimad K-1 võitlejad, nende hulgas Ott Remmer, Sergei Makejev, Lauri Suomela, Hendrik Themas, Andrei Manzolo jpt.