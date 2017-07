Kas Mayweather ja McGregor on avalikkust kogu aeg eksitanud?

Floyd Mayweather juunior (vasakul) ning Conor McGregor on maha pidanud seni kolm haaravat pressikonverentsi.

26. augustil leiab aset aasta kõige oodatum poksimatš, kui Las Vegases lähevad kergkeskkaalu matšis vastamisi Floyd Mayweather juunior ning Conor McGregor. Kui mehed on kolmel õhtul järjest teineteist laval sõnadega tümitanud, siis tegelikkuses võivad mehed olla üsnagi head sõbrad.

Mayweather ja McGregor on pidanud praeguseks järjest kolm pressikonverentsi, kui esmalt astuti lavale Los Angeleses ning seejärel Torontos ja New Yorgis. Viimane pressikonverents on kavas reede õhtul Londonis.

Praeguseks on mõlemad mehed juba Londonis kohal ja üllatuslikult lendasid nad sinna ühes eralennukis. Kui uskuda kahe mehe sõnavõtte, siis nende omavaheline läbisaamine ei tohiks olla kõige parem, kuid nüüd veetsid nad väikeses lennukis koos seitse tundi.

Kolmanda pressikonverentsi järel kirjutas rahvusvaheline meedia, et meestel hakkavad sõnasõjas ideed otsa saama. Londonis loodetakse neljast pressikonverentsist koosnevale meediatsirkusele aga tulist lõppu.

