Kas kohtunik kinkis kerge võidu? Vastase näo veriseks löönud Anthony Joshua jätkab profipoksi valitsejana

Profipoksi üliraskekaalu valitsejaks olev britt Anthony Joshua säilitas oma IBF-i, WBA ja IBO meistrivööd, kui ta alistas Cardiffis kümnenda raundi tehnilise nokaudiga Prantsusmaa esindaja Carlos Takami.

Tiitlikaitsjana ringi tulnud Joshua pidi juba teises raundis võitlema veritseva ninaga, kui ta lõi Takamiga pead kokku. Alates neljandast raundist läks aga Takami olukord raskeks, kuna Joshua tugevate löökide järel hakkas veritsema mehe parem kulm.

Arstid jälgisid seejärel pidevalt Takami olukorda ning hindasid, et veri liialt silma voolama ei hakkaks. Hiljem lõi Joshua lõhki ka Takami vasaku kulmu. Matš kuulutati lõppenuks kümnendas raundis, kui Joshua löökiderahe järel otsustas kohtunik matši lõpetada.

Seejuures oli Takam tegelikult veel võimeline matši jätkama. Samas ei tahtnud õigusemõistja Prantsusmaa ässa tervisega riskida. Ka punktide poolest oli matš liikumas Joshua võidu poole. Enne matši oli Joshua ennustanud, et ta suudab oma paremuse maksma panna just kümnendas raundis.

Neljandas raundis loeti korraks Takamile ka numbreid, kui ta pani Joshua võimsa obaduse järel korraks ka käe maha.

Joshua on nüüd profina pidanud 20 matši ning need kõik ka nokaudiga võitnud. Takami arvel on 35 võitu, 27 nokauti, 4 kaotust ja 1 viik.

Enne matši:

Esmalt lootis Joshua aasta lõpus teistkordselt kohtuda Klitškoga, kuid 41-aastane ukrainlane kuulutas suvel oma karjääri lõppenuks. Seejärel oli Joshual kokku lepitud matš bulgaarlase Kubrat Puleviga, kuid kaks nädalat tagasi pidi Pulev õlavigastuse tõttu matšist loobuma. Nii saigi Joshua enda vastaseks Takami.

Joshua ja Takami matš algab Eesti aja järgi eeldatavasti pärast 23.00. Duelli täpne algusaeg sõltub eelnevatest matšidest.

Joshua ja Takami duellis on kindlaks favoriidiks 28-aastane Joshua, kes on senise profikarjääri jooksul võitnud kõik oma 19 matši nokaudiga.

36-aastane Kamerunis sündinud Prantsusmaa poksija Takam on saanud kirja 35 võitu, 27 nokauti, 3 kaotust ning 1 viigi. Kaotajana on ta pidanud ringist lahkuma Joseph Parkeriga, Aleksandr Povetkiniga ning Gregory Tony'ga peetud matšide järel.

Kui Joshua asub eelseisvas matšis oma tiitleid kaitsma, siis samal ajal teeb ta juba plaane ka tulevaks aastaks. Esmalt soovib britt järgmisel aastal kohtuda WBO meistri Joseph Parkeri ja seejärel WBC tšempioni Deontay Wilderiga.