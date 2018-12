Kas Furylt viigi välja võidelnud Wilder kohtub aprillis Wembley staadionil Joshuaga?

Joshua naaseb poksiringi 13. aprillil Wembley staadionil, kuid tema vastane on veel teadmata. Arvati, et loogiline valik oleks kohtuda Wilderi ja Fury matši võitjaga, kuid üllatuslikult viimased võitjat välja ei selgitanudki.

WBC tiitlivöö omaniku Wilderi üks mänedžeridest Shelly Finkel ütles, et tema klient on Joshuaga kohtumisest endiselt "väga huvitatud", kuigi varasemad läbirääkimised pole tulemust toonud. Hearn lausus samuti, et Joshua tahaks ameeriklasega kindad ristata.

"Ma ei räägi praegu pooleli olevatest läbirääkimistest, sest kui ma seda eelmine kord tegin, hammustas see mind tagumikust," ütles Hearn Sky Sportsile.

"Ma jään seekord vait ning üritan kokku panna vaieldamatut raskekaalu matši. See on alati olnud prioriteet, alati olnud osa plaanist."

Laupäeval kahel korral nokdauni löödud, kuid paljude arvates tegelikult matši võitnud Fury tahaks Wilderiga korduskohtumist, kuid Hearni sõnul oleks Wilderi ja Joshua matš ahvatlevam.

"Johsuale meeldib endiselt mõte Tyson Fury matšist. Ma olen temaga mitmeid kordi rääkinud," lisas Hearn. "Josh on praegu Ameerikas treeninglaagris ning kohtuks hea meelega Furyga. Rääkisin Furyga just eile ja ütlesin "hästi tehtud!". Võtan ta ees mütsi maha. Ta tõestas, et ma eksisin. Nii enne Vladimir Klitško matši kui ka Wilderiga kohtumist. See, mis ta teinud on, on märkimisväärne."

"Wilderi ja Fury kordusmatš võib teoks saada, aga kui Wilder tõesti tahab saada vaieldamatuks raskekaalu maailmameistriks, peab ta järgmisena võitlema Joshuaga, muidu võime me selles osas kõik paadist maha jääda," ütles Hearn.