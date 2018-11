Kas aasta suurima poksimatši face-off jääb tõesti nägemata?

Inglase ja ameeriklase pressikonverentsil Los Angeleses läks mäletatavasti kolmapäeval tõuklemiseks. Fury sõnul oli ta Wilderi löömisele lähedal, kuid ei tahtnud viimasele siiski seda lõbu pakkuda.

Daily Mail kirjutab, et California osariigi spordikomisjon on veel kõhkleval seisukohal, kas tänane kaalumine pidada sellises formaadis, nagu miljonid fännid üle maailma ootaksid ja suurtel poksiüritustel muidu tavaks on olnud. Fury arvab, et parem mitte, sest see võib päädida matši ärajäämisega.

"Mul on piinlik sellepärast, mis juhtus. See oli ebasportlik kõigi suhtes, kes seda üle maailma nägid ning ma tahaksin meie mõlema poolt vabandada," rääkis Fury.

"Oleme mõlemad võitmatud poksijad, kes tahavad väga võita, aga see läks käest ära. Wilder on ilmselgelt närvis ning ta tundis, et ta peab mulle teatud asju näkku ütlema. Tal vedas, et ma tal hambaid välja ei löönud. Ma tundsin ta hingeõhku ja sülge, mis mulle näkku paiskus, kui ta kogu seda rämpsu mulle rääkis."

"Aga ma jäin rahulikuks, kugi mõtlesin talle vasakhaagi lajatada ja peaga lüüa. Teadsin, et just seda ta oleks tahtnud. Ta üritas sellest matšist pääseda. Mina tahan, et see toimuks. Ma olen seda oodanud alates 2012. aastast, kui ta oma kolmandaks tagasitulekumatšiks nimetasin. Ta otsib vabandusi, et sellest välja tulla, aga ma ei kavatsenud teda lüües miljoneid trahvi maksta. Olen selleks liiga tark."