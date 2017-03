Laupäeval Rakveres toimunud võitlusspordiüritusel kaks vastast nokauteerinud Ott Remmer astub tuleval laupäeval taas ringi, olles saanud kutse Eesti kõrgeima tasemega profipoksiüritusele Warrior Fight Series.

25. märtsil Tondiraba jäähallis toimuval poksiüritusel tuleb Remmeril ringis silmitsi seista oma kunagise rivaali, soomlase Timo-Juhani Hirvikangaga.

Eesti valitsev taipoksimeister Remmer nokauteeris K-1 nelja mehe turniiril laupäeval mõlemad oma vastased, kuid peab laupäeval ringi astudes näitama taset just profipoksis, kus seni kirjas kaks võitu ja kolm kaotust.

Üks neist kaotustest tuli 2015. aasta veebruaris, mil Estonian Boxing Nightil tuli kohtunike häältega vastu võtta kaotus just Hirvikangalt.

Hirvikangas on tugeva MMA ning K-1 taustaga poksija, kes karjääri jooksul võitnud neli ning kaotanud ühe matši. Just matš Remmeri vastu oli Hirvikanga debüüt. Pärast seda on mees astunud ringi neljal korral ning nokauteerinud vastase kolmel.

Kuigi Remmer alustas profipoksija karjääri kolme järjestikuse kaotusega, on kaks tema viimast vastast langenud samuti nokaudiga. Ning ka möödunud nädalavahetus tõestas, et Remmeril on piisavalt löögijõudu, et matš kiirelt lõpetada.

Kumb mees on alates 2015. aasta veebruarist enam arenenud, sellele saame vastuse eeloleval laupäeval Tondiraba jäähallis toimuval Warrior Fight Seriesil. OSTA PILET SIIT.

