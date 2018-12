Karm hinnang: Anthony Joshua kardab Deontay Wilderit ja Tyson Fury't ja peidab end nende eest

Joshua valduses on praegu WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd. Wilder on aga WBC meistrivöö omanikuks.

Profipoksi üliraskekaalus viimasena absoluutse tšempioni tiitlit enda käes hoidnud Lewis usub, et Joshua on liigselt mugavustsoonis ja ta naudib olukorda, kus Inglismaal teda pidevalt poputatakse.

Lewise sõnul kardab Joshua lisaks Wilderile ka Tyson Fury't, kes viimati Wilderiga vastamisi läks (Wilderi ja Fury duell lõppes viigiliselt).

“Ta ei taha neist kummagagi poksida. Seda matši (Wilder vs Fury) vaadates sai ta aru, et nad mõlemad oskavad poksida,“ rääkis Lewis Compbubox TV-le.

“Ma arvan, et Joshua ei taha USA-s poksida. Leian, et Wilder ja Fury peaksid pidama kordusmatši. Joshua on Inglismaal liiga õnnelik. Kodumaal poksides hoitakse teda hästi ja publik on alati tema poolt.“