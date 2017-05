Joshua lõpetas Klitško stagnatsiooniajastu kolme hoobiga

Matš on lõppenud ja kuningas Vladimir Klitško kummardab uue valitseja Anthony Joshua ees.

Vastne raskekaalupoksi tšempion Anthony Joshua pääses vanameistri käest napilt, kuid võitis kindlalt.

On märgiline, et 41-aastane ukrainlane Vladimir Klitško, kes uinutas raskekaalupoksi kümnendiks varjusurma, aitas selle ka taas ellu äratada. Tema ja Anthony Joshua (27) matši kirjeldati ülivõrdes kui üht ajaloo parimat. 90 000 pealtvaatajat Wembley staadionil ja kümned miljonid telerite taga said enneolematu etenduse osaliseks.

Viiendas raundis hakkas juhtuma: Joshua virutas Klitško nokdauni, lisaks kulmu veriseks ja silma paiste. Kuues raund: Joshua käis põrandal, kuid tõusis, kosus ja teatas pärast 10. raundi Klitškole: „Järgmises peksan su läbi!”