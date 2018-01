Järgmise poksimaailma suurmatši leping võidakse sõlmida juba sel nädalal

Kauaoodatud raskekaalu tiitlimatš Anthony Joshua ja Joseph Parkeri vahel võidakse Inglise meedia teatel kinnitada juba sel nädalal. Üheks võimalikuks toimumiskohaks on pakutud FC Barcelona jalgpalliareeni Nou Campi, kuid hetkel tundub valik langevat pigem Walesi rahvusstaadioni peale Cardiffis.

The Telegraph kirjutab, et WBO tiitlivöö omaniku, uusmeremaalase Parkeri (24-0) promootor David Higgins lendas Londonisse, et kohtuda näost-näkku Inglise promootori Eddie Hearniga. Usutakse, et kohtumise lepingulised detailid saavad paika järgnevate päevade jooksul.

Matši tuludeks arvatakse kujunevat 35 miljonit naelsterlingit ehk pea 40 miljonit eurot, millest 67 protsenti läheb eeldatavasti Joshua (20-0) leeri tasku. Parkeri tiim on ajalehe andmetel leppinud 33 protsendiga. Sellised lepingutingimused olevat Hearn saatnud eelmise nädalal meilitsi Duco Eventsile, mis tegeleb poksiürituste korraldamisega Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Joshua ja Parkeri matšis oleksid mängus esimese mehe WBA ja IBF-i tiitlid ja viimase WBO vöö. Parker ise ja ülejäänud Duco Eventsi inimesed peaksid Inglismaale saabuma neljapäeval. Kõik märgid näitavad, et diil tehakse avalikuks õige varsti, lisab The Telegraph.

Joseph Parker kaitses oma WBO tiitlivööd viimati 23. septembril Hughie Fury vastu. Foto: AP/SCANPIX

Kus ja millal matš toimub?

Suure tõenäosusega 31. märtsil Cardiffis The Principality staadionil ehk samas paigas, kus Joshua kaitses oma tiitleid oktoobris Carlos Takami vastu. Valikus on ka Twickenhami ragbistaadion ja sellega kaasnev hilisem kuupäev ning veel mõned jalgpalliareenid.

On tõenäoline, et matši leping sõlmitakse sel nädalal, aga toimumispaiga osas jätkatakse veel läbirääkimisi. Hearn välistas varasemalt ühe võimaliku areenina meediast läbi käinud Kataloonia vutipühamu Nou Campi.