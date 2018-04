IBF-i ootamatu käik nörritab absoluutseks tšempioniks pürgivat Joshuat

Poksiorganisatsioon IBF sunnib Dillian Whyte'i poksima Kubrat Puleviga, et selgitada järgmine vastane selle alaliidu raskekaalu tiitlivööd omavale Anthony Joshuale.

Probleem on aga selles, et Joshua tahab järgmisena kohtuda ameeriklase Deontay Wilderiga, et saada enda valdusse tema WBC tiitlivöö ja tulla absoluutseks maailmameistriks.

IBF-i ootamatu nõue tähendab aga seda, et Joshua peab järgmisena kaitsma IBF-i vööd Whyte'i või Pulevi vastu või sellest sootuks loobuma.

"Sain just kirja IBF-ilt, milles nõutakse Whyte'i ja Pulevi matši toimumist," kirjutas Joshua promootor Eddie Hearn Twitteris. "Huvitavad ajad divisjoni jaoks."

36-aastane bulgaarlane Pulev loobus ise tiitlimatšist Joshuaga mullu oktoobris õlavigastuse tõttu. Whyte kaotas seitsmenda raundi nokaudiga Joshuale 2015. aasta Briti meistritiitli matšis.