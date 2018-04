Hukkunud Briti poksija päästis seitsme inimese elud

Veebruarikuus pärast võidukat matši haiglasse elu jätnud Briti poksija Scott Westgarth päästis organidoonorlusega seitsme haige inimese elud.

"Ta aitas inimesi päris oma lõpuni välja," avaldas ajalehele Daily Mirror Westgarthi ema Rebecca. "Soovin, et inimesed ei mäletaks teda ainult poksijana, vaid ka suure südamega mehena. Ma ei teadnud seda, aga tuli välja, et ta oli oma nime pannud kirja kolme organidoonorluse listi."

31-aastane Westgarth võitis 24. veebruaril poolraskekaalus peetud kohtumise, kuid pärast matši antud intervjuude ajal tundis ta tugevat valu. Ta viidi taharuumidesse, kus otsustati, et ta tuleb haiglasse toimetada. Päev hiljem ta suri.

Ema Rebecca tõttas poja juurde Sheffieldi, olles temaga viimase hingetõmbeni. "Panin oma käe talle südamele ja see oli nii tugev. Mõtlesin, et kes iganes tema südame saab, on õnnesärgis sündinud. Mulle öeldi, et ta päästis kokku seitse inimest," lisas ta.

Poksijakarjääri kõrvalt treeneri ja kokana töötanud Westgarth oleks viie nädala taguse võiduga saanud järgmisena võimaluse võidelda Inglise meistritiitli peale. Ta alustas poksimisega 2009. aastal ja hakkas profiks 2013. aastal. Tema kontole jäi seitse võidu, kaks kaotust ja viik.