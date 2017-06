Homme Tallinnas poksiva Robert Heleniuse vastane vahetus viimasel hetkel

Soome poksija Robert Helenius sai päev enne Tallinnas peetavat tiitlimatši ootamatu uudise. Nimelt teatas tema vastane Ian Lewison loobumisest ning Eesti poole on teel juba uus rivaal Venemaalt.

Ilta-Sanomate teatel on tegemist 207 cm pikkuse venelase Jevgeni Orloviga, keda tuntakse ka hüüdnimega "Molecule from Hell" (tõlk: molekul põrgust).

38-aastase venelase profikontol on 32 matši, millest 17 on võidud ja 14 kaotused. Orlovi vastased on nokauti löödud 13 korral, ta ise on nokaudis olnud viies matšis.

"Venelane on hetkel lennukis teel siiapoole," ütles Kalevi spordihallis toimuva ürituse promootor Ervin Kade Ilta-Sanomatele. "Saime eile õhtul sõnumi, et [Ian Lewisoniga] on midagi lahti."

Delfile teadaolevalt ei andnud Briti poksiliit mehele homme võistlemiseks luba, kuna talle tehtud MRI uuring tuvastas ajus plekid, mis viitavad kahjustusele.

Vastase vahetus ei muuda võistluse formaati, mis näeb võitjale ette, et letti pannakse üliraskekaalu hõbetiitel ehk õigus välja kutsuda selle kaalukategooria maailmameister Deontay Wilder.

Täna kell 18 toimuvale kaalumisele Orlov ei jõua. Kade sõnul saabub Orlov lennujaama kell 20.