Heroiiniäris süüdistatav usbekk hakkab juhtima poksiliitu. Kas ajalooline ala lüüakse olümpialt minema?

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK kritiseeris juba eelnevalt Rahhimovi võimalikku valimist AIBA presidendiks. Lisaks sellele ei ole ROK veel kinnitanud, kas poks kuulub 2020. aasta Tokyo olümpiamängude kavva, kirjutab ESPN.

ROK võib seejuures olümpiamängudel poksiturniiri korraldada ka AIBA-ta. Sellisel juhul jääks rahalistes raskustes alaliit lihtsalt ROK-i majanduslikust toest ilma. Seejuures sõltub AIBA suuresti just ROK-i rahastusest.

Rahhimov teatas valituks osutumise järel, et AIBA on võimeline ROK-iga suhteid siluma, kuid detailidesse ta laskuda ei soovinud.

“Võime jõuda kokkuleppele. Kui me kokkuleppele aga ei jõua, siis peame midagi välja mõtlema, et poks ei kannataks,“ sõnas Rahhimov.

Moskvas toimunud valimistel oli Rahhimovi ainsaks konkurendiks kasahh Serik Konakbajev, kes on ise endine poksija ja nüüdne poliitik. Kokku oli 134 hääletajat, kellest 86 eelistas Rahhimovit.

Rahhimov on USA poolt lisatud nende isikute nimekirja, kellele on kehtestatud sanktsioonid narkokaubanduses osalemise eest. Rahhimovit seostatakse suuremahulises heroiinikuabanduses. Mees ise on kõiki süüdistusi aga eitanud.

Rahhimovi sõnul on ta valmis mõneks ajaks aja maha võtma, kui see aitab siluda suhteid ROK-iga. Enne häälte lugemist teatas ta enesekindlalt, et poks kuulub nii 2020. aasta Tokyo, 2024. aasta Pariisi ning 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kavva.