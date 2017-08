Haye: kinnaste vahetus näitab, et Mayweather ei karda kedagi

Nädala pärast leiab aset aasta oodatuim poskimatš Floyd Mayweatheri ja Conor McGregori vahel ning teatati, et kohtumisel kasutatakse kergemaid kindaid, mis paljude arvates teeb iirlase jaoks olud lihtsamaks

Poksija David Haye usub, et tegelikuses näitab see hoopis Mayweatheri enesekindlust.

Haye ütles, et ta algselt arvas, et Mayweather lihtsalt valetab, kuid kui kindad ära vahetati siis ta sai aru, et ameeriklane hoiab oma sõna. "Ma kuulsin, et Mayweather ütles meedias McGregorile "kanna mida sa ise tahad". Ma arvasin, et see oli lihtsalt hooplemine," kirjeldas Haye.

"Kuid nüüd kui nad kannavad kergemaid kindaid, siis võib-olla ei karda Mayweather tõesti mitte midagi," lisas Haye ning usub, et ameeriklane lööb iirlast 26. augustil kindlalt.