Hakati ette valmistama pinnast profipoksi üliraskekaalu suureks tiitlimatšiks

Profipoksi üliraskekaalus oodatakse pikkisilmi briti Anthony Joshua ning ameeriklase Deontay Wilderi tiitlimatši. Nüüd on mehed juba alustanud omavahelist sõnasõda ehk vaikselt hakati matši tarbeks pinnast ette valmistama.

Joshua valduses on praegu WBA, IBFi ja IBO meistrivööd. Wilder on aga WBC versiooni maailmameister.

Joshua kohtub järgmisena tiitlimatšis Kubrat Puleviga, kuid andis mõista, et tema võimalik matš Wilderiga on ainult aja küsimus.

“See on ainult aja küsimus. Paljud räägivad minust halba, kuid löön pigem varem kui hiljem oma rusika neile kurku kinni,“ teatas Joshua Sky Sportsi vahendusel.

Lisaks otsustas Joshua veidike nalja teha, kui ta nimetas Deontay Wilderit hoopis Beyonce Wilderiks. Wilder teatas aga Twitteris, et Joshua on lihtsalt nõrk ning britt ei ole vaimselt ega füüsiliselt valmis temaga kohtuma. Lisaks leidis Wilder, et Joshua ei ole USA-s piisavalt kuulus.

Wilder peab järgmise matši 4. novembril, kui ta kohtub Bermane Stivernega. Joshua läheb 28. oktoobril vastamisi Kubrat Puleviga.