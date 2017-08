Haip on läbi! Mis saab Mayweatheri ja McGregori matšist?

Poksiäss Floyd Mayweather juunior ja MMA võitleja Conor McGregor on andnud endast kõik, et huvi nende poksimatši vastu oleks võimalikult suur. Haibiga on raha tegelikult välja teenitud. Nüüd tuleb ringis natuke rusikatega vehkida ja seejärel prisked tšekid vastu võtta.

McGregori ja Mayweatheri sõnasõda on olnud kaasahaarav. Mayweather lubas viimati, et paneb enne matši iga õhtu pidu ja veedab fännidega aega. See on järjekordne turundustrikk, millega üritatakse ameeriklast nõrgana näidata ja seeläbi McGregori võimalusi suurendada.