Fury õhutas Joshuat ja Wilderit poksima: miks ei võiks kõik juba karjääri lõpetada, kui kavatseme ei kellegi vastu poksida?

WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööde omanik Anthony Joshua soovib 13. aprillil Wembley staadionil vastamisi minna Deontay Wilderiga. Briti meedia andmetel on Wilder aga kõneluses hoopis Tyson Furyga, et pidada enne suve rematš. Mäletatavasti lõppes detsembris toimunud kohtumine viigiga, ent paljud eksperdid olid arvamusel, et Furylt rööviti võit.

Anthony Joshua promootor Eddie Hearn avaldas esmaspäeval, et on teinud nii Wilderile kui Furyle pakkumise poksida Joshuaga, kuid Wilderi tiim pole temaga enam ühendust võtnud. „Viimasele viiele-kuule kirjale ei ole vastust tulnud. Seega ei ole minuga enam kolm nädalat kontakti võetud. Kas Wilder lihtsalt valetab, kui ta räägib võimalikust matšist Joshuaga? Kui ta seda tõesti tahab, siis meie ootame teda."

Tyson Fury vihjas, et poksijad võiks omavahel juba kokkulepetele jõuda. "Loodan, et minu karjääris on ees veel mitu põnevat õhtut. Olen alles 30-aastane."

"Loodan, et kõik poksijad käituvad õigesti ja lähevad omavahel vastamisi," vahendas Daily Star Fury sõnu. "Kui nad seda ei tee, on üsna mõttetu olla seotud poksimaailma üliraskekaaluga. Miks ei võiks me kõik juba karjääri lõpetada, kui kavatseme poksida ei kellegi vastu?"