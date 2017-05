FOTOMEENUTUS: Poksitšempion Joshua postitas vana pildi, kõrval eestlastele tuttavad näod!

Laupäeval Wembley staadionil 41-aastase Vladimir Klitško nokauteerinud raskekaalu poksitšempion Anthony Joshua postitas täna Instagrami pildi, millel poseerib koos Rain ja Ainar Karlsoniga. "Kunagi oli see vaid unistus," kirjutas ta kommentaariks.

Pilt on pärit aastast 2011, mil Eesti poksikoondis viibis treeninglaagris Sheffieldis. Joshua valmistus seal Suurbritannia ametivendadega Londoni olümpiaks, kus ta teatavasti kuldmedali noppis ja pärast seda profikarjääri alustas.

"Ta ei olnud siis veel keegi. Sai alles esimest korda koondisse. Me ei teadnud üldse, kellega pilti teeme. Vaatasime lihtsalt, et huvitav kuju, poksis päris hästi. Mõtlesime, et teeks pilti. Ta oli muidugi nõus," rääkis Ainar Karlson Delfile.

Ainaril on kokkupuuteid Joshuaga olnud veel hiljemgi. "Viimati puutusime kokku Ungaris enne kui ta profiks läks. Tema võitis turniiri, mina jäin kolmandaks. Pärast mu kaotust hiinlasele tuli ta minu juurde ja ütles, et tegelikult olin mina parem ja kohtunikud soosisid hiinlast," meenutas Karlson. "Ta ütles alati, et talle meeldivad mu matšid, mina jällegi kiitsin teda vastu. Sellest ajast saadik olen alati tema poolt olnud."

Pärast Klitško alistamist 11. raundi tehnilise nokaudiga on Joshua IBF-i, WBA ja IBO tiitliomanik.