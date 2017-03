Kosmose IMAX kinos toimus täna võitlusürituse Warrior Fight Seriesi ametlik kaalumine. Doktor mõõtis homsete võitlejate vererõhku, mehed astusid kaalule ja vaatasid oma konkurentidele esimest korda tõsiselt silma.

Suur poksigala leiab aset homme Tondiraba jäähallis. Delfi TV ja TV6 otseülekanne alustab kell 19.

Sõdalaste nimekiri 25. märtsiks Tondiraba jäähallis:

Balti profipoksimeister Pavel Semjonov (17 võitu, 6 kaotust, 2 viiki) vs Valgevene profipoksija Dzianis Yahoranka BLR

1 võit, 0 kaotust.

Soome profipoksi säravaim kuju Dayron Lester (7 võitu, 0 kaotust) vs Mikheil Khutshishvili GEO 42 (22 KO)- 32(16 KO)-6

Eesti profipoksi tõusev täht Kaupo Arro (2 võitu, 0 kaotust) vs Andrei Dolhozhyieu BLR 10 (8 KO)- 23 (11 KO)- 2

Soome profipoksija Timo-Juhani Hirvikangas (4 võitu, 1 kaotus) vs Maksim Vilde EST 1-1

Eesti profipoksija Mirkko Moisar (5 võitu, 4 kaotust) vs Vene profipoksija Fedor Vinogradov (3 võitu, 0 kaotust)

Soome profipoksija Tomi Silvennoinen (5 võitu, 1 kaotus) vs Zaza Amiradze GEO 7 (5 KO)- 2(1 KO)

Ekstra poksimatš Tõnis Grinkin vs Aleksander Makušin

“Kolme Maestro Karikas”

Amatöörpoks: Eesti parem - kolm matši

Ameerika wrestling:

"The Rebel" StarBuck vs. Vladimir Kulakov

Ekstra poksimatš Eesti meister vs Aleksander Makušin