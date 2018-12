FOTOD | Väljakutsuja lõi maailmameistri karmilt nokauti, Stevenson kriitilises seisus

Matš lõppes 11. raundis ukrainlase võiduga. Ta lõi senise maailmameistri löökide kaskaadiga põrandale ja nii valusalt, et kanadalane viibib Quebeci haiglas kriitilises seisus.

Stevenson ei olnud matši järgselt võimeline adekvaatselt suhtlema, seetõttu toimetati ta kiirelt arstide hoole alla. Mõne aja pärast viidi ta üle intensiivravi osakonda. Poksija agent Yvon Michel andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et seis on ärev.

Gvozdyk on pidanud profina 16 matši ja kõik need võitnud. Tervelt 13 võitu on tulnud nokaudiga.