FOTOD: Uus valitseja troonil: Anthony Joshua alistas Vladimir Klitško vägevas lahingus nokaudiga!

Londonis Wembley staadionil toimunud profipoksi raskekaalu tiitlimatšis, mis kujunes üheks viimase kümnendite vaatemängulisemaks, võitis 27-aastane britt Anthony Joshua 11. raundis tehnilise nokaudiga 42-aastase Ukraina legendi Vladimir Klitško.

Võib arvata, et Klitško ajastu, mis kestis kümnendi, on lõppenud. Oluline, mis saab edasi. Kellega kohtub Joshua järgmisena? Denotay Wilderiga? Tyson Furyga? Kas keegi suudab tõusta absoluutseks tšempioniks?

Joshua oli Klitško vastu üllatavalt sitke. Käis korra põrandal, kosus ja pani 11. raundis võimsate löökidega paremuse maksma.

Esmakordselt oma karjääris rohkem kui seitse raundi võitlema

pidanud võitmatu Joshua saatis Klitško esmakordselt põrandale juba

viiendas raundis, ent jäi siis kohe ukrainlase tohutu surve alla.

Kuuendas raundis saatis Klitško juba Joshua võimsa paremsirgega

põrandale ning oli tõenäoliselt 11. raundiks punktidega

juhtimas.

Siis kostitas Joshua aga Klitškod löökideseeriaga, mis saatis

Ukraina poksilegendi kaks korda nokdauni ja millest too enam ei

taastunud. Pärast teistkordset tõusmist katkestas kohtunik

matši.

Joshua on võitnud profikarjääri kõik 19 matši nokaudiga.

Hüvasti, Klitško!

Anthony Joshua vs Vladimir Klitško Foto: Andrew Couldridge, REUTERS

Läinud sajandi suurimaks poksimatšiks – Fight of the century – peeti Muhammad Ali ja Joe Frazieri esimest duelli 1971. aastal New Yorgis. Esmakordselt poksisid kaks kaotuseta raskekaallast teineteise vastu, mõlemad jäid püsti, kuid kõik kolm kohtunikku kuulutasid võitjaks Frazieri, kelle vööle kinnitati WBC ja WBA meistrivööd.

Selle sajandi tähtsaim matš oli asjatundjate arvates Lennox Lewise ja Vitali Klitško heitlus 2003. aastal, mis lõppes ukrainlase – Vladimir Klitško vanema venna – kulmu purunemisega. Kuigi Lewis võitis, oli tema aeg sellega lõppenud, algas Klitškode ajastu.

Kümnendi troonil püsinud noorem Klitško kaotas poolteist aastat tagasi kõik tiitlid Tyson Furyle, kuid erisuguste probleemide tõttu võeti temaltki meistrivööd.