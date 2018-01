FOTOD | U18 korvpallikoondislane tegi Kalevi spordihallis võiduka poksidebüüdi: "Siit on hea edasi minna"

Laupäeval Kalevi spordihallis toimunud Warrior Fight III poksigalal tegi võiduka debüüdi alles sügisel poksitreeningutega alustanud U18 korvpallikoondise tagamängija Berit-Annabel Loomägi, kes sai amatöörpoksi reeglitega matšis jagu Kiviõli konkurendist Anna-Liisa Piirimägist.

Poksivõistlus oli korraldajatel hästi ajastatud. Oleks üritus toimunud päev varem, pidanuks Loomägi ringi tulema otse Balti mere karikaturniirilt, kus noortekoondised mängisid Audentese hallis Rootsi, Soome ja Läti eakaaslastega. Õnneks sai Loomägi siiski ühe õhtu puhata.

"Lihtsat polnud selles võidus midagi. Kuna raske turniir on seljataga ja treeningpaus vahel, polnud vorm kõige parem. Väsisin kiiresti, aga õnneks vastane veelgi kiiremini," sõnas Loomägi pärast kolmeraundilist heitlust Delfile ja Eesti Päevalehele.

Loomägi treener Kaupo Arro, kes ise sai Kalevi hallis veidra tehnilise nokaudiga võidu ukrainlase Bogdan Protsišini üle - kauge külaline teeskles pärast poolt matši jalavigastust -, tundis rõõmu, et ta õpilane sedavõrd suurel areenil võidumaitse suhu sai.

"Olen väga rõõmus selle üle, et temas on sisu. Teha esimene võistlus üldse sellise publiku ees, mitte kuskil tavalisel amatöörvõistlusel, kus tribüünil vaid ema-isa ja teised poksijad, pole sugugi lihtne. Aga ta närvid pidasid hästi vastu," lausus Arro. "Esimene raund oli natuke kohmakas, aga mida raund edasi, seda rohkem ta julges teha."

Berit-Annabel Loomägi (paremal nr 11) Balti mere karikaturniiril Soome vastu. Foto: Ilmar Saabas

Arro kiitis korvpallitüdruku füüsilist ettevalmistust, kuid pani hoolealusele südamele, et ükskõik mis alal kaugele jõudmiseks tuleb millalgi teha raske valik. "Ta tahab teha kahte asja korraga - korvpalli ja poksi. Meie teda oma klubis (Poksiklubi Kalev - toim) kindlasti valima ei sunni. See valik tuleb tal varem või hiljem ise teha, muidu spordis tulemusi ei tule. Eks tulevik näitab, mida ta tegelikult tahab," sõnas profipoksija.

Loomägi esimesi kuid poksitrennis kirjeldas Arro vaid hea sõnaga: "Ta näitab sisu, tahab kõvasti. Meenutab natuke mind noorena. Ühest küljest on see hea, teisest küljest kehv, kui sul ei ole juhendajat, kes su kõrval praktiliselt iga päev seisaks. Ta tahab kohati isegi liiga palju."

Kuidas tugeva korvpallitaustaga 17-aastane neiu üldse poksitrenni sattus? "Poks on mulle väiksest peale meeldinud. Võtsin kätte ja otsustasin proovida. Leian, et iga spordiala annab midagi juurde ning need kaks ala täiendavad teineteist. Nüüd, kus esimene võit käes, on hea minna edasi Tallinna ja Eesti meistrivõistlustele," vaatas Loomägi juba järgmistele võistlustele.

Eesti meistrivõistlused poksis toimuvad Kalevi spordihallis 23.-25. veebruarini, pealinna parimad selgitatakse aga juba 20. ja 21. jaanuaril.