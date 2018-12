FOTOD | Suure poksimatši ootuses: Fury ja Wilder kostitasid üksteist kaalumisel solvangutega

"See on kahtlemata üks minu tähtsamaid, kuid kaugeltki mitte raskemaid matše. Olen temast (Fury) oluliselt kõvemate meeste vastu poksinud," teatas inglasest pisut raskemaks osutunud 33-aastane Wilder.

"See on vaid üks järjekordne samm minu eesmärgi suunas. Varsti on raskekaalus vaid üks tšempion, üks nägu, üks nimi ja see on Deontay Wilder. Lasen laupäeval enda sees oleva looma lahti. Ma ei jõua ära oodata, saadan ta põrandale!" kuulutas Wilder.

Fury ei jäänud mõistagi võlgu ja vastas: “Kui ma ei suuda Deontay Wilderit võita, pole ma just eriti hea poksija. Nii lihtne see asi ongi. Kui ma teda ei alista, pole ma mees, kelleks ennast pidanud olen."

2008. aasta Pekingi olümpia pronksmedalit võites "pronksise pommitaja" hüüdnime saanud Wilder pidas amatöörkarjääris vaid 20 matši. Tema profikontol on aga juba 40 võitu, millest 39 on tulnud nokaudiga. Ameeriklase inglasest vastane Tyson "Gypsy King" Fury on võitnud kõik oma 27 profimatši, neist 19 nokaudiga. Kihlveokontorid peavad kindlaks favoriidiks Wilderit.

Oodatud tiitlimatš algab Eesti aja järgi homme hommikul kell 7. Delfi vahendab seda otseblogi vahendusel.