FOTOD | Robert Helenius sai kaalumise päeval teada uue vastase, Kosmoses näidati WBC tiitlivööd

Maailma suurima profipoksisarja rahvusvaheline üliraskekaalu tiitlivöö, mis saab endale uue omaniku laupäeval Kalevi spordihallis toimuval profipoksiüritusel Warrior Fight II, jõudis Tallinnasse.

WBC-sarja rahvusvahelisele tiitlile hakkavad homme Eesti ajaloo kalleimas poksilahingus võitlema Soome profipoksikuulsus Robert Helenius ning 207-sentimeetrine Venemaa poksija Jevgeni Orlov.

Heleniuse esialgne vastane pidi olema britt Ian Lewison, kes saabus neljapäeval Tallinnasse ning osales ka ürituse ametlikul kaalumisel Kinos Kosmos, ei saa terviseprobleemide tõttu homses lahingus kaasa lüüa.

"Oleksin väga tahtnud Robertiga võidelda. Tean, et see oleks olnud suurepärane matš ning võimalus sellisele tiitlile võidelda ei kuku sülle iga päev," lausus Lewison kaalumisele pressile. "Tulime Tallinnasse kavatsusega võidelda, kuid kahjuks minu tervis ning sellega kaasnenud paberimajandus ei luba mul homme ringi astuda. Loodetavasti kohtume Robertiga siiski lähitulevikus."

Robert Helenius ja Jevgeni Orlov kohtusid hiljem poksisaalis. Foto: Warrior Fight Series

185-sentimeetrise Lewisoni vahetab homses suurlahingus välja 207-sentimeetrine Venemaa poksija Orlov, kelle hüüdnimi on "Molecule from hell" ehk põrgumolekul. Orlov on karjääri jooksul võitnud 19 ning kaotanud 14 kohtumist.

Uudis tuli halva uudisena ka Heleniusele endale, kes oli viimased kuud sparringutreeningutel keskendunud just lühematele raskekaallastele. Nüüd tuleb laupäeval hakkama saada endast viis sentimeetrit ning mitmeid kilogramme suurema "hiiglasega".

Lisaks Heleniusele on laupäeval Kalevi spordihallis ringis Eesti parimad profipoksijad Pavel Semjonov ning Kaupo Arro. Näha saab ka Venemaa tõusva tähe Feodor Vinogradovi ning Soome ässa Dayron Lesteri etteasteid.