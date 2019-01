FOTOD | Poksiäss sai tiitliheitluses karmi näohaava. Matš aga jätkus ja lõpuks olid verest läbi ligunenud nii vastane kui ka kohtunik

Võitlusõhtu eel peeti üheks oodatumaks lahinguks ameeriklase Marcus Browne'i ja Rootsi poksija Badou Jacki heitlust WBC Silver vahetiitlile poolraskekaalus. Matš kujuneski tuliseks ja pakkus hiljem kõvasti kõneainet.

Eelkõige räägitakse matši seitsmendast raundist, kus mehed põrkusid peadpidi kokku. Halvemalt lõppes asi Jacki jaoks, kelle otsaesine läks korralikult lõhki. Kuna kohtunik aga leidis, et haav mehele ohtlik ei ole, siis duell jätkus. Hiljem sai Jack loomulikult ka haava pihta obadusi ning verd purskas nii, et verega olid lõpuks koos nii Browne kui ka kohtunik Tony Weeks. Ka võistlusõhtut kommenteerinud reporterid märkisid teleülekandes, et verepritsmed jõudisd isegi nendeni.

Matš kestis lõpuks kõik 12 raundi ja kohtunike häältega kuulutati võitjaks Browne. Jack tormas koos kaaslastega koheselt haiglasse, kus tema otsaesisele tehti 25 õmblust. Hiljem jagas ta juba sotsiaalmeedias rõõmsat fotot, kus teatas, et temaga saab kõik korda.

„Tahan tänada kõiki fänne toetuse eest. Haav oli küll päris karm, kuid minuga on nüüd kõik korras. Browne tegi suurepärase matši. Ta oli ringis kindlasti parem mees. Olen sõdalane ja ei anna kunagi alla,“ sõnas Rootsi poksiäss.

Badou Jack sai ringis kõvasti klohmida. Foto: Joe Camporeale, USA TODAY Sports/Scanpix