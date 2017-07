FOTOD | Läbimüüdud poksimatš jäi viimasel hetkel ära, sest üks võitlejatest libastus duši all

Gutierrezel murdus kaks esihammast, sai mitu näohaava ning tagatipuks on tal ka muhk peas.

Belfastis toimuma pidanud matš oli tema vastase, Framptoni jaoks tähtis sündmus, sest ta on pärit linna lähedalt. Kohtumine müüdi läbi sekunditega ning pidi olema kajastatud ka otse Suurbritannia ühes populaarseimas telekanalis.

Gutierrez asked doctors to pull his teeth out so he could fight but they wouldn't allow the fight to go ahead pic.twitter.com/DzPmJahJx9