Eesti parim profipoksija Semjonov alistas kindlalt valgevenelase Dzianis Jahoranka, kes viskas valge rätiku ringi pärast kolmandat ehk eelviimast raundi. Baltimaade keskkaalu meister Semjonov sai kuue kaotuse ja kahe viigi kõrvale 18. võidu.

Karjääri kolmanda profimatši pidanud Arro sai tehnilise nokaudiga võitu valgevenelasest Andrei Dolhožieust, kelle profikontol on juba 34 matši (10 võitu, 24 kaotust). Arro domineeris kuueraundilist matši alates teisest raundist, kui valgevenelane esimest korda põrandal pikali käis. Kuuenda raundi lõpukella selles matšis ei kõlanudki, sest kohtunik oli poolteist minutit enne lõppu valgevenelase võitlusvõimetuks kuulutanud.

Põhialana tai- ja kikkpoksile keskendunud Moisar teenis poksikarjääris viie võidu kõrvale viienda kaotuse, jäädes kohtunike ühehäälse otsusega alla venelasele Fedor Vinogradovile (4 võitu, 0 kaotust).

Kokku nägi Tondiraba publik kuute profimatši ja nelja amatöörmatši. Esimest korda Eestis toimus ka American wrestlingu sõumatš.

Teised tulemused:

Soomlane Tomi Silvennoinen alistas kohtunike ühehäälse otsusega gruiin Zaza Amiradze. Teine soomlane TJ Hirvikangas oli samal moel parem valgevenelasest Andrei Sudasest ja kuubalane Dayron Jimenez Lester võitis grusiini Mikheil Khutshisvilit.

Grinkin võttis ENSVL-i viiekordse meistri vastu võidu. Kohtunikud päris ühel meelel ei olnud. Sellega on meie ülekanne lõppenud. Täname jälgimast!

Õhtu naelaks on ürituse peakorraldaja Tõnis Grinkini ja Aleksandr Makušini sõpruskohtumine. Enamus publikut lahkus aga paraku juba pärast Moisari matši.

Moisari matš täispikkuses: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-mirkko-moisar-sai-tondirabas-poksikarjaari-viienda-kaotuse?id=77670970

Tapper: Pisut piinlik oli Moisari matši ajal kuulata meie mehe ülistavat kiitmist. Kommenteerijad heietasid suure osa ajast MM võimsusest ning maast ja ilmast, kuid matsi otsekommenteerimiseni jõudsid alles lõpus, kui Moisar oli ilselgelt nõrgem.

Kuubalasele kindel võit. Vägev karjääri algus: kaheksa võitu järjest.

Õhtu viimases profimatšis lähevad vastamisi karjääris 90 matši pidanud grusiin Mikheil Khutshishvili ja Kuuba tõusev täht Dayron Jimenez Lester. Tegemist on poolraskekaallastega.

Kohtunike ühehäälse otsusega võitis soomlane.

Ringis on soomlane TJ Hirvikangas (4 võitu (3KO), 1 kaotus) ja valgevenelane Andrei Sudas (7 võitu (6 KO), 15 kaotust (8KO), 1 viik).

Kohtunike ühehäälse otsusena kuulutatakse võitjaks Fedor Vinogradov. Moisarile paraku poksikarjääri viies kaotus viie võidu kõrvale.

Mõlemad mehed jäävad jalgele. Lõpukell. Võitjas ei tohiks kahtlust olla.

Neljas raund ei jätnud kahtlust. Parem poksija selles ringis ei ole kahjuks meie mees.

Venelaselt kolmandas raundis väga tugevad löögid kehasse. Moisari energia kulub rohkem kaitsele. Kui punktide lugemiseks läheb, siis lõhnab väga kaotuse moodi.

Esimene raund kuuest läbi. Palja silmaga ei oskaks kummalegi eelist anda. Tunduvad võrdsed vastased.

Arro TKO-ga lõppenud matši tipphetked: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-kaupo-arro-nokauteeris-tondiraba-hallis-endast-palju-kogenuma-vastase?id=77670678

Moisari ringi astumise muusika: Eminem "Lose Yourself" Mõjub võimsalt.

Algamas on Mirkko Moisari (5 võitu (3 KO), 4 kaotust) ja venelase Fedor Vinogradovi (3-0 (1KO) kergkeskkaalu matš.

Pro Wrestlingu matš lõppes sellega, et venelane Moskvast põgenes ringist ja Starbuck lubas publikule, et kordusmatš ei jää tulemata.

Siin mingit passimist ei ole. Ainult puhas andmine!

Enne Moisari matši natuke sõud ka... American wrestling, vastamisi kanadalane "The Rebel" Starbuck (resideerub Espoos) ja Vladimir Kulakov Moskvast.

Läbi! Valgevenelane kaotab suunataju ja igasuguse vastupanuvõime. Arrole kindel võit. Kuuenda raundi lõppu see matš ei näe.

Teine nokdaun kuuenda raundi alguses. Aga jätkab.

Neljas raund läbi. Puhas ime, et valgevenelane veel jalgadel püsib. Lööke tuleb pähe vasakult ja paremalt. Oleks Arrol käsi täiesti korras, me praegu viiendat raundi vaatama ei hakkaks.

Kolmandas raundis oli Arro üleolek veelgi vägevam. Valgevenelane ei suuda enam oma pead kaitsta, korra käis ka põrandal, aga suutis edasi poksida. See andis Kaupole selgelt innustust.

Pavel Semjonovi matši kolmas raund nüüd järelvaadatav!http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-pavel-semjonov-klohmis-valgevenelast-nagu-trennis-poksikotti?id=77670472

Arro oli esimeses raundis selgelt domineerivam pool, jagas lööke kehasse ja pähe. Viis raundi veel ees, kui keegi matši varem ära ei lõpeta.

Kaupo Arro tuleb ringi Tommy Cashi loo "Euroz Dollaz Yeniz" saatel.

Järgmine matš: Kaupo Arro (2-0) vs Andrei Dolhozhyieu (Valgevene, 10 (8 KO) - 23 (11 KO) -2).

Kolmandas raundis oli ka kaks nokdauni. Kas neljandas lömastatakse kauge külaline lõplikult?

Läbi. Neljandat raundi siiski ei tule. Valgevenelane loobub. Pavel Semjonov kindel võitja.

Pavel taob valgevenelast nagu trennis poksikotti. Mitte mingit vastupanu.

Valgevenelane näeb juba üsna inetu välja. Salvrätti kellelgi?

Esimene raund läbi. Semjonov seni kindlalt aktiivsem pool. Valgevenelase hoiak on arglik, tegeleb rohkem taganemisega.

Pavel on ringi tulekuks valinud Prodigy laulu "Smack my bitch up"

Ringi on tulemas keskkaalu poksijad Pavel Semjonov (17 (6 KO) - 6 - 2)ja valgevenelane Dzianis Jahoranka (1 (1KO) - 0).

Kohtunike ühehäälse otsusena kuulutatakse Toni Silvennoinen ka võitjaks.

Soomlane saab neljandas raundi lõpus grusiini esimest korda pikali, aga mees taastub ja kohe kõlab ka lõpukell.

Otsepilt on nüüd korras!

Sinisesse nurka astuv grusiin on võitnud 7 matši, neist 5 nokaudiga, kaotanud kaks (1 nokaut). Soomlase viiest võidust on neli nokaudid, kaotanud on ta vaid korra. Statistika räägib selle kasuks, et neljanda raundi lõpukella me täna ei kuule.

Ürituse põhiosa on algamas. Esimesena tulevad areenile kergkeskkaalu poksijad Tomi Silvennoinen (Soome) ja Zaza Amiradze (Gruusia). Nende järel astuvad ringi Pavel Semjonov ja Zianis Jahoranka (Valgevene).

Mart Sander kuulutab välja viieminutilise pausi. Lava tehakse vabaks profipoksijate jaoks.

Momendil on algamas kolmas amatöörmatš sarjast "Kolme Maestro Karikas". Seejärel juba ürituse põhimatšid.

