FOTOD JA VIDEO | Sajandi poksimatš on läbi! Floyd Mayweather alistas Conor McGregori tehnilise nokaudiga

"Sajandi matšiks" ristitud läbi aegade kõige kallima poksilahingu võitis Floyd Mayweather jr, kes alistas iirlasest MMA-võitleja Conor McGregori kümnendas raundis tehnilise nokaudiga.

Suure haibi ja sõu saatel promotud matš algas pisut ootamatult: esimestes raundides võttis noorem ja füüsiliselt parem McGregor initsiatiivi täielikult enda kätte ning võitis ekspertide arvates nii esimese kui kolmanda raundi selgelt, tabades mitmel korral Mayweatherit ka vastu pead.

Edasine matš kulges aga juba ülikogenud ameeriklase taktikepi järgi: lahingu edenedes hakkas McGregor väsima ning tema kaitse mõranema, Mayweather tabas teda mitme paremhaagiga vastu lõuga ning kuigi ta ei suutnud sitket iirlast pikali panna, oli selge, et just tema omas matši üle kontrolli.

Üheksanda raundi lõpuks oli McGregor juba täiesti väsinud ning ei jaksanud enam käsigi näo ette panna, põigeldes löögirahe eest kõrvale ning püsides vaevu vastu - kümnendas raundis otsustas kohtunik matši lõpetada, sest nägi, et McGregor juba tuikus.

Video otsustavatest hetkedest:

Iirlane ise ei olnud kohtuniku otsusega sugugi rahul. "Ma hakkangi niimoodi võbelema, kui ma olen väsinud - see ei olnud vastase tekitatud kahju. Las ta paneb mu pikali!"

Mayweather tunnistas matši järel, et ei oodanud McGregorilt säärast vastupanu. "Ta oli tunduvalt parem kui ma oskasin oodata. Ta kasutas ära erinevaid nurkasid ning on sitke võitleja, aga mina olin täna parem."

McGregor tõdes, et kogenud vastane ei ole enam kaugeltki nii hea kui aastaid tagasi, kuid endiselt heal tasemel. "Alustasin hästi, aga müts maha Floydi ees - ta ei ole enam kiire ega tugev, aga pagan, ta oskab hästi seista!"

40-aastane Mayweather on nüüd profina pidanud 50 matši ning need kõik võitnud. Ameeriklane teatas pärast võitu, et see jäi tema viimaseks duelliks.

Enne matši:

29-aastane McGregor on MMA-ringis pidanud profina 24 matši, millest ta on võitnud 21 ja kaotanud 3. 18 võitu on McGregor teeninud nokaudiga.

USA tasuline telekanal Showtime ennustab, et neile laekub duelli nägmiseks üle 4,5 miljoni ostusoovi. USA-s tuleb matši vaatamiseks lauale laduda sada dollarit. Senine tasuliste telekanalite osturekord pärineb Mayweatheri ja Manny Pacquiao 2015. aasta duellist, mille oste tehti 4,4 miljonit.

Mayweatheri jaoks tulebki põhiline teenistus televisioonist. Esialgu on talle garanteeritud sada miljonit dollarit, kuid teleraha peaks tema teenistuse neljakordseks paisutama. Lepinguliste tingimuste poolest palju kehvemas seisus olevale McGregorile on garanteeritud 75 miljonit dollarit ja tema kogusumma võib parimal juhul kahekordistuda.

Duelli eel peetakse soosikuks Mayweatherit ja seda nii ekspertide kui ka kihlveokontorite poolt.