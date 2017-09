FOTOD ja VIDEO | Aasta kõige karmim poksi tiitlimatš sai täiesti ootamatu lõpu

Aasta kõige oodatumas profipoksi tiitlimatšis kuulutati Gennadi Golovkini ja Canelo Alvareze vahel välja viik. Matši käik soosis pigem Golovkinit, kuid kohtunikud otsustasid heitluse järel, et keskkaalu tiitlimatš jäi viiki.

Alvarez alustas matši paremini ning esimesed raundid läksid mehhiklasele. Seejärel Golovkin kogus end ja asus matši dikteerima. Duelli viimased raundid olid küllaltki tasavägised, kuid Golovkin oli üritavamaks pooleks.

Heitluse järel toimunud intervjuudes andsid mõlemad mehed teada, et tõenäoliselt võib oodata kordusmtši.

Üks kohtunik andis häältega 118:110 võidu Alvarezele. Järgnev andis 115:114 võidu Golovkinile ja kolmas leidis, et skoor oli viigis ja punktid jäid 114:114. Matši järel sai kõige rohkem kriitikat Alvareze kasuks skoori 118:110 määranud Adelaide Byrd. Kui üldise arvamuse kohaselt oli Golovkin selles duellis paremaks pooleks, siis vähemalt sotsiaalmeedias ja ka ekspertide hinnangul tehti Golovkinile kokkuvõttes liiga.

Kuna kohtunikud kuulutasid lõpuks välja viigi, siis säilitas Golovkin oma meistrivööd.

“See matš oli justku isuur draama. Hindamise tulemus ei ole minu süü. Panin talle igas raundis surve peale,“ teatas Golovkin matši järel ringiintervjuus.

Loomulikult uuriti ka Golovkini käest, kes tema arvates võitis. “Vaadake, kõik meistrivööd on jätkuvalt minu käes,“ oli tema konkreetne vastus.

Samas uskus Alvarez, et hoopis tema vääris ikkagi võitu. “Temas ei olnud jõudu, mis oleks mind üllatanud,“ teatas mehhiklane. “Esimestes raundides vaatasin, mida tal on pakkuda. Usun, et võitsin 12st raundist 8. Tundsin, et kokkuvõttes võitsin mina.“



Gennadi Golovkin vs Canelo Alvarez http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/video-golovkini-ja-alvareze-tiitlimatsis-sooritati-toeliselt-alatu-look?id=79525524 USKUMATU! Kohtunikud kuulutavad välja viigi!!! Publik on matšiga rahul. Kommentaatorid on rahul. Tõenäoliselt näeb tulevikus samu mehi veel koos ringis! Kohtumise lõpus oli Golovkin väheke värskem. Alvarez kippus veidike väsima. KAHETEISKÜMNES RAUND LÄBI! Mõlemad mehed pingutavad maksimaalselt lõpuni. Mõlemad üritavad teha otsustavat lööki, kuid see jääb täna olemata. MAtš oli ülimalt kõrge tasemega. Mõlemad mehed tõstavad lõpuks käed üles! Nüüd jääb oodata kohtunike otsust! Algab viimane raund! ÜHETEISTKÜMNES RAUND LÄBI! Küllaltki võrdne raund, kus mõlemal oli häid hetki. Golovkin oli muidugi taaskord dikteerivamaks pooleks ja ajas mehhiklast mööda ringi taga. KÜMNES RAUND LÄBI! Publik hullub! Matš kisub aina tulisemaks! Alvarez alustas raundi aktiivselt, kuid seejärel vajus asi taas Golovkini taktikepi alla. ÜHEKSAS RAUND LÄBI! Golovkin jätkab hea hooga. Tundub, et kohtunik hakkab aina enam jälgima Alvareze tegutsemist. Kas mehhiklane hakkab väsima? KAHEKSAS RAUND LÄBI! Taaskord korralik ja võitluslik raund. Golovkin on ikka üritavamaks pooleks. Kasahstani äss üritab täide viia oma treenerite nõuandeid ja võidelda iga raundi viimase sekundini. SEITSMES RAUND LÄBI! Golovkin teeb tõenäoliselt seni oma parima raundi. Kui kolme-nelja raundi järel võisid rõõmustada pigem Alvareze poolehoidjad, siis nüüdseks on asjad läinud vastupidises suunas. Viimased raundid on pigem läinud Golovkinile. KUUES RAUND LÄBI! Taas suurepärane raund. Häid lööke tuli mõlemalt poolt. Siiani ei näita veel kumbki väsimuse märke. VIIES RAUND LÄBI! Seni kõige parem raund. Nüüd sai ka Golovkin hoo korralikult üles. Kui seni tundus, et kõik sujub vastavalt Alvareze plaanidele, siis nüüd suutis Golovkin panna paremaga tõsise Alvarezele tõsise haamri. Publik elavnes selle raundiga kõvasti! NELJAS RAUND LÄBI! Alvarez tegutseb ringis väga enesekindlalt ja tundub, et mehhiklane usub kindlalt oma taktikasse. KOLMAS RAUND LÄBI! Golovkin suudab panna Alvareze kohati surve alla, kuid mehhiklane suudab osavalt olukordadest välja tulla. Pigem oli taas parem Alvarez. Publiku seas on ilmselgelt rohkem mehhiklase fänne, kes on ka küllaltki häälekad. TEINE RAUND LÄBI! Golovkin dikteerib tempot, kuid ei ole seni sooritanud eriti palju täpseid lööke. Alvarez on vasturünnakutel olnud pigem edukas. Esimeses raundis jättis kokkuvõttes veidike parema mulje Alvarez. ESIMENE RAUND LÄBI! Golovkin alustas aktiivsemalt, kuid raundi lõpus tegi Alvarez mitmeid häid lööke. MATŠ ON ALANUD! Mõlemad mehed on ringis ning nüüd tutvustab õhtujuht kordamööda publikule mõlemat poksijat. https://twitter.com/ESPNStatsInfo/status/909250306642284545?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Fboxing%2Farticle-4881200%2FCanelo-Alvarez-v-Gennady-Golovkin-fight-LIVE.html Nüüd on publiku hõisete saatel ringi saabumas Alvarez. Esimesena sammub ringi suunas Golovkin. Mehed peaksid järgneva 5 minuti jooksul ringi jõudma. https://www.facebook.com/GoldenBoyBoxing/videos/10155129961700756/ Matši eel peetakse suuremaks soosikuks pigem mehhiklast Alvarezt. Tema on antud duos ka suuremaks staariks. Meenutuseks fotod võistluseelselt kaalumiselt. https://www.instagram.com/p/BZFrluOhGgV/?hl=en&taken-by=canelo Golovkin teeb matšiks viimaseid ettevalmistusi. https://twitter.com/GGGBoxing/status/909245104824639490

