FOTOD | Conor McGregor lasi treeningsaali joonistada Mayweatheri nokauti ennustavad maalid

Conor McGregori trenne jälgivad nüüdsest seinamaalingud, mis kujutavad, kuidas poksija lööb oma vastast Floyd Mayweatherit nokauti.

McGregor, kes on tuntud kui väga värvikas sportlane, on ka varem enne tähtsaid matše vastaseid üritanud mõttemängudega mõjutada. Kuid nüüd tundub, et iirlane on hoopis leidnud viisi, kuidas hoopis ennast õigele teele suunata.

Huvitavate maalide autoriks on artist nimega Subset. McGregor postitas ka Instagrami pildid oma Dublinis asuva treeningsaali huvitavast uuest väljanägemisest ja pani pealkirjaks "Ma olen räpane iiri loom."

McGregor ja Mayweather kohtuvad ühes aasta oodatuimas matšis 26.augustil Las Vegases.

Tunnel vision A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Jun 19, 2017 at 7:02pm PDT