FOTOD | Anthony Joshuat sunniti esmakordselt poksima kõik 12 raundi, kuid britti lahutab absoluutse tšempioni tiitlist nüüd ainult üks meistrivöö

Profipoksi kõige suurem täht Anthony Joshua sai enda nimele veel ühe üliraskekaalu meistrivöö, kui ta alistas Cardiffis toimunud tiitlimatšis kohtunike häältega (118:110, 118:110, 119:109) Uus-Meremaa poksija Joseph Parkeri.

28-aastane Joshua lisas selle võiduga enda kontole lisaks varasematele WBA, IBF-i ja IBO meistrivöödele ka WBO tiitli. Absoluutse tšempioni austavast nimetusest lahutab Joshuat nüüd ainult veel WBC meistrivöö, mis kuulub ameeriklasele Deontay Wilderile.

Joshua kontol on nüüdsest 21 profivõitu. 20 võitu on saavutanud Joshua nokaudiga ehk matš Parkeriga oli esimene, kus ta pidi ringis veetma kõik 12 raundi.

26-aastane Parker jäi ilma oma WBO meistrivööst ning lisaks sai ta 24 võidu kõrvale nüüd ka esimese kaotuse.

“Tahan teha suuri tegusid. Olen selleks valmis. Ma olen valmis igal ajal. Kes järgmisena? Deontay Wilder või Tyson Fury?“ andis Joshua mõista, kellega ta võiks järgmisena ringis vastamisi minna.

Anthony Joshua (vasakul) Joseph Parkerit tümitamas. Foto: Frank Augstein, AP/Scanpix

Ka Joseph Parkeril olid omad hetked. Foto: ANDREW COULDRIDGE, Reuters/Scanpix





Mehed lõpetasid matši sõbralikult. Foto: Andrew Couldridge, Reuters/Scanpix

Anthony Joshua oma meistrivöödega. Foto: Andrew Couldridge, Reuters/Scanpix





Anthony Joshua - Joseph Parker Joshua saab sellega enda kontole nüüd ka WBO meistrivöö. Varasemalt oli Joshual tähtsatest tiitlitest olemas WBA ja IBF meistrivööd. Kõik kolm kohtunikku kuuluatavd kindlalt võitjaks ANTHONY JOSHUA! Publik laseb vahepeal ka veidike vilet - ei olda rahul, et nokauti ei nähtud. Võib eeldada, et kohtunikud kuulutavad võitjaks Joshua. Kaheteistkümnes raund läbi! Joshua üritas viimases raundis rohkem, kuid nokaudile lähedale ta siiski ei saanud. Esmakordselt oma karjääri jooksul on Joshua jõudnud viimasesse raundi. Üheteistkümnes raund läbi! Joshua poolt korralik raund, kuid ikkagi on matš jõudnud viimasesse raundi. Kümnes raund läbi! Joshua paneb Parkeri veidike kõikuma. Joshual jääb asja lõpule viimisest siiski veidike puudu. Üheksas raund läbi! Joshua on aina frustreeritum, kuid jätkab ründamist. Joshua üritab rünnata, kuid seni suurema eduta. Kui praegu läheks häälte lugemiseks, siis peaks kerge eelmise saama Joshua. Kaheksas raund läbi! Joshua annab vasakuga korraliku haamri, kuid kohtunik tuleb mehi lahutama. Joshua on hoogu kogumas. Seitsmes raund läbi! Mõlema mehe löögid ei taba just ülemäära palju märki. Joshua löögid teevad võrreldes Parkeri omadega rohkem kahju. tundub, et Parker on veidike rohkem väsinud. Kuues raund läbi! Parker läks kohe rünnakule ja teda tabas ka osaline edu. Joshua kogus end samuti ja selles raundis sai juba näha ka tulevärki. Viies raund läbi! Parker leidis selles raundis hea rütmi. Joshua on juba veidike frustreerunud, et asjad ei õnnestu nii nagu ta tahaks. Neljas raund läbi! Joshua löögid muutuvad aina kiiremaks. Parkeri sära on aina vähem näha. Kolmas raund läbi! Joshua alustas seda raundi aktiivselt ja proovis Parkerit üllatada. Siiski ei saanud veel aimu, kuidas seediks Parker ära tugeva otsese tabamuse. Raundi edenedes kogus ka Parker end rohkem. Teine raund läbi! Parker taganes rohkem. Mõlemad tegid paar korralikku lööki. Pigem käib siiski veel kompamine. Joshua ei ole veel nokauti otsima läinud. Esimene raund läbi! Avaraundis käis rohkem teineteise kompamine. Suurt tulevärki veel näha ei olnud. Raundi lõpus üritas Joshua veidike aktiivsem olla, kuid suures plaanis püsis kõik rahulikuna. Kohtunik loeb meestele veel sõnad peale ja mehed on madinaks valmis! https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/980198150064541696?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Fboxing%2Farticle-5564933%2FAnthony-Joshua-vs-Joseph-Parker-LIVE-including-undercard-fights.html Cardiffis on areenil 80 000 inimest. Staadion on välja müüdud. Suur matš saab kohe oma avagongi. https://twitter.com/BeWarmers/status/980194035150282755 http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/video-aleksandr-povetkin-alistas-david-pricei-brutaalse-viienda-raundi-nokaudiga?id=81621935 Nüüd on hümnide aeg. https://twitter.com/piersmorgan/status/980197706386702337 Ringi poole sammub ka Joshua. Esimesena sammub ringi poole Parker.

Joshua valduses on WBA, IBF-i ja IBO meistrivööd. Parkeri käes on WBO tiitel. 28-aastane Joshua on senise karjääri jooksul pidanud 20 matši ning need kõik nokaudiga võitnud. 26-aastane Parker on võitnud kõik oma 24 matši. 18 võitu on tulnud nokaudiga.