FOTOD | Anthony Joshua ja tema ootamatu vastane demonstreerisid suure tiitlimatši eel muskleid

Enda valduses profipoksi üliraskekaalu WBA, IBF-i ja IBO meistrivöösid hoidev britt Anthony Joshua pidi 28. oktoobril Cardiffis toimuvas tiitlimatšis kohtuma bulgaarlase Kubrat Puleviga.

29. aprillil Vladimir Klitško nokauteerinud Joshua ei ole seejärel ringis käinud ning ta valmistuski hoolsalt duelliks Puleviga. Hiljuti aga selgus, et bulgaarlane vigastas treeninglaagris paremat õlga ning pidi kõigest kaks nädalat enne tiitlimatši heitlusest loobuma.

Kuna Pulev oli vastavalt IBF-i edetabelile Joshua esimene väljakutsuja, siis seejärel võeti antud nimekirjast järgmine mees, kelleks on Takam.

Joshua ja Takami duellis on kindlaks favoriidiks 28-aastane Joshua, kes on senise profikarjääri jooksul võitnud kõik oma 19 matši nokaudiga.

36-aastane Kamerunis sündinud Prantsusmaa poksija Takam on saanud kirja 35 võitu, 27 nokauti, 3 kaotust ning 1 viigi. Kaotajana on ta pidanud ringist lahkuma Joseph Parkeriga, Aleksandr Povetkiniga ning Gregory Tony'ga peetud matšide järel.

