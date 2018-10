Barantšuki mitmed paremsirged ajasid Yigiti silma ülimalt paiste ning seitsmendas raundis peatas kohtunik seetõttu matši.

Yigit ise tahtis sealjuures jätkata ning ei olnud kohtuniku otsusega sugugi nõus.

Vaata fotodelt, milline Yigiti silm välja nägi!

Anthony Yigit's eye after last night's scrap against Ivan Baranchyk in the WBSS #AliTrophy



The ref stopped the fight because of it and he wasn't happy! Different breed these fighters 🥊 pic.twitter.com/X6F5jYbzPT