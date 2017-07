FOTO | Miks kandis Conor McGregor pealtnäha suvalise NBA mängija särki ja miks ta Draymond Greeniga tülli läks?

Vabavõitleja-poksija Conor McGregor oskab enne suurt lahingut Floyd Mayweatheriga ülimalt hästi inimesi närvi ajada - tema värskeimaks ohvriks on Golden State Warriorsi täht Draymond Green.

Nimelt kandis McGregor hiljuti Warriorsi särki numbriga 23, mis kuulub praegu teadupoolest just Greenile. Seda näinud korvpallur postitas seepeale oma Instagrami sellest pildi, mille alla kirjutas: "Me oleme Floydi poolt. Võta see seljast ära."

McGregoril ei läinud reageerimisega kaua aega - ning tema vastus oli kaval. "See on C.J. Watsoni särk, mitte sinu oma. Ma ei tea, kes kurat sina oled. Ei midagi halba sulle, poisike - tee tööd edasi ja püsi koolis."

Iirlane lisas: "Nüüd küsi endalt - miks ma kannan C.J. Watsoni särki, kui ma ei tea korvpallist mitte midagi ega hooli sellest? Mina põrgatan väljakul päid, mitte palli. See siin pole mingisugune mäng."

McGregoril on 33-aastase mängujuhi Watsoni särgi kandmiseks ka väga konkreetne põhjus: nimelt süüdistas Mayweather viimati Orlando Magicus mänginud Watsonit 2010. aastal oma laste ema Josie Harrisega semmimises, enne kui Mayweather sama naise ründamise eest vangi mõisteti.