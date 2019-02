Floyd Mayweather vihjas poksiringi naasmisele

Mäletatavasti käis Mayweather viimati poksiringis vana-aasta õhtul, kus ta läks näidismatšis vastamisi Jaapani kikkpoksija Tenshin Nasukawaga. Toonases kohtumises kulus Mayweatheril kõigest 139 sekundit, et Nasukawa nokauti lüüa.

"Teate, mis on uskumatu? Pidin Nasukawaga kohtumise eest saama üheksa miljonit dollarit, kuid sain hoopis 10," vahendas Express Mayweatheri sõnu. "Kas mul on ees veelgi näidismatše? Väga suure tõenäosusega küll. Mulle on tehtud pakkumisi kokku 80 miljoni dollari ulatuses."

Mayweatheri viimane profikarjääri matš oli 2017. aasta augustis, kus ta läks vastamisi Iiri vabavõitleja Conor McGregoriga. McGregori 10. ringis tehnilise nokaudiga alistanud Mayweather on karjääri jooksul pidanud 50 profikohtumist, millest kõik on ta ka võitnud.