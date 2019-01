Favoriidid ei vääratanud: Lõhmus alustas Tallinna meistrivõistlusi nokaudiga!

Korvpalluri taustaga üliraskekaallane Ekke Lõhmus näitas, et on võtnud sel aastal taaskord sihikule Eesti meistritiitli ning on kuu enne kohalikku suurvõistlust suurepärases hoos - tema vastane Juri Mišin langes juba avaraundis.

Poolraskekaalus läks Stiven Aasil aega veidi vähem kui kaks raundi, et alistada Šamil Kurbanov. Pühapäevases finaalis on Aasi vastaseks põhirivaal Aleksei Šeršunov, kes oli kohtunike 4:1 häältega üle Artjom Ljaševitšist.

Kergekaalus näitas võimu Vlad Romanjuk, kes ei andnud Tartu parimale Hendrik Kontile just palju sõnaõigust ning võttis kohtunike ühehäälse otsusega võidu. Finaali pääses ka Valeri Tšernoglavski, kes oli Juri Stepanovist üle häältega 4:1. Keskkaalu staar Andrei Hartšenko alistas Sten Saksoni kindlalt kohtunike ühehäälse otsusega.

Kokku peeti Tallinna meistrivõistluste avapäeval 50 matši. Võistlus, kuhu registreerus 130 võistlejat, saab kulminatsiooni pühapäeval Lasnamäe spordikompleksis algusega kell 13.