Faktid, mida peab teadma aasta kõige kõrgema tasemega poksimatši kohta

Järgmisel nädalavahetusel peetakse aasta üks oodatumaid ja eeldatavasti kõige kõrgema tasemega poksimatš, kui Las Vegases lähevad keskkaalu suures tiitlimatšis vastamisi Kasahstani äss Gennadi Golovkin ning Mehhiko sangar Canelo Alvarez.

Kui maailma üheks parimaks poksijaks peetav Golovkin on senise karjääri jooksul võitnud kõik matšid, siis Alvarezel on ette näidata ka üks kaotus. Kui Floyd Mayweather juuniori profispordist taandumise järel peetakse just Alvarezt meheks, kes suudab kokku lüüa kõige suuremaid rahasummasid, siis mehhiklase ainus kaotus pärinebki just Mayweatheri käest. Alvarez kaotas Mayweatherile kohtunike häältega 2013. aasta septembris Las Vegases.

Faktid Golovkin vs Alvarez matši kohta: