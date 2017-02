Tallinna poksimeistrivõistluste poolfinaalid pakkusid tõelisi üllatusi ning panid pühapäevaks tulised finaalpaarid, sealhulgas viimaste aastate ühe põnevaima lahingu - Ainar Karlson vs. Andrei Bokan.

Suurima üllatuse pakkus Kreenholmi poksiklubi poksija Aleksei Šeršunov, kelle esitus oli kuni 19-aastaste poolraskekaalu matšis nii võimas, et kohtunik otsustas juba teises raundis lõpetada ilmse ülekaalu tõttu ning panna kirja kiire kaotuse ei kellelegi muule kui staarpoksija Richard Etsile (TÜ ASK).

Tõnis Grinkin (Kalev Boxing), eelmise aasta Eesti meistrivõistluste kuldmedali omanik raskekaalus, pidi üllatuslikult alla vanduma Wiru treeningu kindamehele Andre Kaljurandile. Kaljurand võitis poolraskekaalus toimunud matš kohtunike ühehäälse otsusega.

Eesti ühe kõvema löögijõuga Artur Zarva (Avangard) sundis oma vastase Hendri Aava (ATP) loobuma juba avaraundis. Zarva kohtub pühapäevases finaalis Kaljurandiga.

Tartu poksija Aleks Kravets (Sirge) sai hakkama samuti uhke tulemusega, alistades kaalukategooria kuni 64kg matšis kolmanda raundi tehnilise nokaudiga ATP poksiklubi ühe staari Nikita Tšikinjovi.

Pühapäevane maiuspala

11-kordne Eesti meister Ainar Karlson otsustas osalejate puudumise tõttu sammuda üliraskekaalu ning võtta väljakutse vastu Eesti tunamulluselt meistrilt Andrei Bokanilt, kes omab Karlsoni vastu nii kasvu kui 20-kilogrammist kaalueelist. Kas ta suudab need ka ära kasutada, või on kogenud Karlson endiselt kodukamaral kangutamatu, selgub pühapäeval Lasnamäe spordihallis. Tasuta sissepääsuga üritusel on kavas tervelt 20 matši.