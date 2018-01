Esimene baltlane teel absoluutsele maailmameistritiitlile: lätlane Mairis Briedis poksib täna Riias WBSSi poolfinaalis

Profipoksiturniiri World Boxing Super Series (WBSS) poolfinaalis astub täna õhtul võistlustulle lõunanaaber Mairis Briedis, kes hakkab ainsa baltlasena poksima sisuliselt absoluutse maailmameistritiitli nimel.

Briedis kaitseb eelseisvas kohtumises profipoksiorganisatsiooni World Boxing Council (WBC) meistritiitlit väikeses raskekaalus, ukrainlane aga omakorda teise poksiföderatsiooni World Boxing Organization (WBO) meistrivööd. Kumbki meestest pole oma profikarjääri jooksul pidanud vastu võtma ühtki kaotust: Läti endise politseiametniku Briedise kontol on 23, Ussõkil aga 13 võitu. WBSSi veerandfinaalis alistas lätlane kuubalase Mike Perezi ning Ussõk sai jagu pikaaegsest WBC meistrist Marco Huckist.

Tänase matši võitjale tuleb vastane teisest poolfinaalist, kus vastamisi on Murat Gassiev Venemaalt ning Yunier Dorticos Kuubalt.

WBSSi tegevjuhi Roberto Dalmiglio on Riia kahtlemata turniiri üks edulugusid. “Siin on olemas kõik, mida suurepäraseks poksietenduseks vaja on – kohalik kangelane, suurepärane areen ja fännid,” lausus ta. “WBSSi esimene hooaeg on kahtlemata olnud edukas ning teeme oma tiimiga juba tööd teise hooaja ettevalmistamiseks.”

Riia võistluse otseülekannet näeb Eestis vaid Viaplayst.