Endine poksija: McGregoril pole mune!

Poksiringis Floyd Mayweatherile alla jäänud Conor McGregor nimetas mitmeid võitlejaid, kes võiksid MMA-ringis olla tema järgmiseks vastaseks. Nimekirjas oli ka endine poksija Paulie Malignaggi, kellega McGregor enne oma suurt matši sparris, kuid seejärel tülli pööras.

Malignaggi aitas esialgu McGregoril matšiks Mayweatheriga valmistuda, kuid kui iirlase promootorid avaldasid videoid, kuidas McGregor Malignaggi treeningutel pikali lööb ning väitsid, kuidas iirlane temast üle on, otsustas Malignaggi abistamise lõpetada ning asjade tegeliku seisu avalikustada.

"Pean tunnistama, et neil on head monteerijad, et nad selliseid klippe kokku suutsid panna," rääkis Malignaggi, kelle sõnul oli ta tegelikult McGregori vaat et vaeseomaks tümitanud. Nüüd kutsus McGregor mehe välja - kuid mitte poksi-, vaid MMA-ringis.

Malignaggi vastas huvitavale väljakutsele teravalt. "Sa rääkisid nii palju sellest, kuidas sa minust poksiringis üle olid. Nüüd ei avalda sa mitte ainult kogu videot, vaid kutsud mind hoopis MMA-ringi? Tule ja tõesta parem poksiringis, et sa olid minust üle!" põrutas Malignaggi.

"Sa pead olema mees ja oma sõnadele ka teod külge panema, pead näitama, et oled munadega mees. Sa "olid minust üle" ju poksiringis, mitte MMA-ringis?"