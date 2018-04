Eksperdid ennustavad võitu Kaupo Arrole, kuid Mirkko Moisari nokauti ei saa samuti välistada

Andi Uustalu (taipoksija): "Matš võib lõppeda kahel erineval moel. Moisari eeliseks on füüsiline võimekus ja lähivõitlus. Kui ta suudab avaraundides seda ära kaustada, siis ta võidab kolmandas-neljandas raundis tehnilise nokaudiga. Kui matš peaks kestma kaheksa raundi, siis võit Arrole, kuna tegemist on kogenud ning distantsilt väga osava poksijaga."

Foto: Jaanus Lensment

Loe veel

Hannes Tamm (poksitreener): "Kindlasti saab näha kahte täiesti erineva stiiliga poksijat. Moisari trumbiks on agresiivsus ja jõud, Arrol on aga kindlasti parem tehniline ja taktikaline poksistiil. Tuleb huvitav matš, Moisar paneb kindlasti esimeses kolmes raundis tempo peale, sest kui ta seda ei tee, siis läheb tal hilisemates raundides raskeks. Kõik sõltub muidugi ettevalmistusest, aga arvan, et matš kestab kaheksa raundi. Esimeses pooles domineerib Moisar ja lõpus Arro. Arvatavasti on Arro saanud teha sparringuid Pavel Semjonoviga, kes on kahel korral Moisari võitnud ja saanud häid näpunäiteid. Usun, et kokkuvõttes võidab Arro, aga see on kindel, et Moisar seda lihtsalt ei anna."

Arro vs Moisar Kaupo Arro profikontol on 5 järjestikust võitu ja 0 kaotust, Mirkko Moisaril 5 võitu ja 5 kaotust.

Hendrik Themas (K-1 võitleja): "Arro poksimatše pole ma näinud. Sisetunne ütleb, et hea sõber ja treeningkaaslane Moisar võidab hiljemalt kolmandas raundis. Ta pole parim poksija, kuid on tugev võitleja. Toore jõu ja tahtmisega võtab võidu."

Jakov Peterson (poksikohtunik, Yakuza fight korraldaja): "Ma arvan, et 8-raudilise täispika distantsi läbimisel on eelis Arrol. Tal on suurem profipoksi kogemus ja ettevalmistus. Minu teada ta küll nii pika matši pidanud pole, aga erialaline ettevalmistus peaks olema parem. Moisar kindlasti alustab aktiivsemalt ja üritab esimeses matši pooles vastast elimineerida. Arrot teades on surve on talle käepärast ja see turgutab teda aktiivsemalt tegutsema. Olen olnud tema amatöörmatši ajal kohtunik, kui Arro oli nokdaunis ning hetk hiljem vastas oma opondedile samaga, tulles ikkagi võitjana ringist välja. Mõlemad mehed on tugeva tahtejõu ja löögiga. Kui matš peaks kestma rohkem kui neli raundi siis läheb Moisaril raskeks."

Poksijad Foto: Jaanus Lensment

Taur Guitor (profivõitleja): "Kindlasti Moisar proovib olla alguses aktiivne ja Arrot väsitada, aga Arro kui vana poksija tuleb sellega toime ja kaalutab matši enda kasuks punktidega, kuna Moisarit pole väga kerge ringis põrandale saata."

Alik Tseiko (MMA-võitleja): "Kaldun arvama, et Arrol on eelis, kuna tema teeb oma asja ehk ainult poksi. Mirkko on väga hea, aga pidanud treenima mitut asja (käed, jalad, põlved, küünarnukid). Nagu MMA-s, pead sa treenima mitut erinevat ala ega saa kõigis täiesti perfektne olla. Poksimatšis on poksijal kindlasti eelis."

Ivo Pukk (taipoksitreener): "Matši tulemus sõltub Arro taktikast. Kui ta alustab agressiivselt, võib matš lõppeda kolmandas või neljandas raundis mõlema mehe kauks. Mõlemal on tugev löök ning selleks ajaks hakkavad löögid läbi minema. Kui aga Arro istub kaitses ja töötab distantsilt, läheb punktideni. Moisaril on hetkel füüsiline vorm kindlasti parem kui Arrol."