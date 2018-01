Eesti võitlusfännide unistus saabki teoks! Kas Moisar või Arro?

Neljandat korda kahe aasta jooksul toimuv Warrior Fight toob esimesena ringi Eesti poksisõprade unistuste lahingu, kui omavahel ristavad kindad kaks kohaliku tandri nimekamat kindameest - Mirkko Moisar ning Kaupo Arro.

Taipoksikarjääri jooksul julgelt üle 100 matši pidanud Mirkko Moisar alustas profipoksija teekonda 2014. aastal ning tänaseks seisab kontol kirjas 5 võitu ja 5 kaotust. Südika võitlejahingega Moisar on vastu võtnud pakkumised väga rasketelt vastastelt - olgu need Venemaa tõusvatelt tähtedelt Fjodor Vinogradovilt (5 võitu, 0 kaotust) või Sergei Shigashevilt (7 võitu, 0 kaotust). Kuid hoolimata rasketest vastasseisudest on Moisar alati endast kõik andnud ning ka kaotuste puhul nii vastaste kui fännide heakskiidu pälvinud.

Viiel korral Eesti keskkaalu meistriks kroonitud Kaupo Arro on end tsementeerinud kahtlemata Eesti poksi ajalukku. Võimsalt on alanud ka profikarjäär - teel on võidetud kõik viis vastast. Kõik nad välismaalt ning kõik tagasihoidlikuma taustaga, kui seda on Moisari viimased vastased.

Seetõttu ei saa midagi eelseisva vastasseisu puhul ennustada. Arro kasuks räägib suur kogemustepagas poksiringis, Moisari kasuks meeletu kogemus profiringis ning ülivõimas löök. Kes jääb peale?

Lisaks Arrole ja Moisarile astuvad 21. aprillil Saku Suurhallis Warrior Fight 4-l ringi paljud teised Eesti parimad poksijad ja kahevõitlejad. Kes täpsemalt, selle jätavad korraldajad esialgu veel saladuseks.