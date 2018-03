Eesti profipoksija teeb ajalugu ja võitleb Tallinnas WBA tiitlivööle

Eesti parimast profipoksijast Pavel Semjonovist saab 21. aprillil esimene Eesti poksija, kes võitleb Tallinnas rahvusvaheliselt tunnustatud WBA keskkaalu tiitlile.

Maardus sündinud, kasvanud ja sinna kodu rajanud 32-aastane Semjonov kohtub WBA Continental keskkaalu tiitlimatšis seni võitmatu valgevenelase Nikolai Veseloviga (kodanikunimega Mikalai Vesialou).

Ajalooline lahing toimub poksiürituse Warrior Fight 4 peamatšina Saku suurhallis. Tegemist saab olema esimese korraga Eesti ajaloos, kus kohalik poksija meie riigi pinnal nii kõrge klassiga tiitlimatšis kaasa lööb.

Kuueaastaselt poksiga tegelema hakanud Semjonov on ülemaailmses mõistes Eesti profipoksi suurim nimi, kel on olnud au poksida juba praegu ainsa eestlasena kolmel korral rahvusvaheliselt tunnustatud tiitlitele. Karjääri jooksul on tal ette näidata 22 võitu, 8 kaotust ja 2 viiki. Seejuures on ta ainus Eesti poksija, kes saanud vastamisi seista maailma tippu kuuluvate poksijatega, nagu seda on Khuseyn Baysangurov (12 võitu, 0 kaotust), Rafael Bejaran (25 võitu, 2 kaotust) ja Sergio Garcia (26 võitu, 0 kaotust).

Pavel Semjonov ja Mirkko Moisar 2016. aasta mais Rock Cafe Boxing Nightil. Foto: Karli Saul

WBA Continental tiitel on maailma viie suurima profisarja hulka kuuluva World Boxing Associaton’i alamtiitel. Näiteks on WBA-sarja üliraskekaalu tiitli omanikuks täna ülivõimas Anthony Joshua, keskkaalu tiitlit omab üks maailma paremaid Gennadi Golovkin.

WBA Continental keskkaalu eksmeistriks on Itaalia üks tänaseid esinumbreid, karjääri jooksul 33 võitu ning 3 kaotust teeninud Alessandro Goddi, kes alles veebruaris võitles Euroopa keskkaalu profitiitlile. Sama nimega tiitlit on omanud varasemalt ka sellised tähed nagu Shane Mosley, Liam Smith ning Ruslan Chagajev.

Semjonovi ja Veselovi tiitlimatši juhatab sisse kohaliku tasandi “unistuste lahing” Kaupo Arro ja Mirkko Moisari vahel. Lisaks löövad Eesti suurimal profipoksi üritusel kaasa vennad Rain ja Ainar Karlson, Aasia meister Omurbek Malabekov ja paljud teised.

Piletiinfo ürituse kodulehel warriorfight.ee.