Eesti poksiässad astuvad nädalavahetusel ringi Tallinna meistrivõistlustel

Eeloleval nädalavahetusel astuvad kohalikud parimad poksijad ringi Tallinna lahtistel meistrivõistlustel, mis on raskeim proovikivi enne veebruari lõpus toimuvaid Eesti meistrivõistlusi.

Põnevaid heitlusi saab näha raskekaalus ehk kaalukategoorias kuni 91 kilogrammi. Kui paar aastat tagasi astusid Eesti meistrivõistlustel selles klassis ringi vaid kaks meest, siis nüüd on pealekasvu kõvasti. Tallinna meistrivõistlustel läheb suurima favoriidina ringi mullu Ainar Karlsonile finaalis võimsalt vastu hakanud Gennadi Štšerbin Poksiklubi Kalevist. Talle pakub konkurentsi sama poksiklubi kasvandik Mario Jelle ning Tartu tõusev täht, endine kümnevõistleja Romet Room.

Kes jääb peale keskkaalus? Seda on raske ennustada, sest ringi on tulemas nii kunagine täht Nikita Molodkin (Avangard), viimasel ajal mitmel üritusel kaasa löönud Sten Sakson (ATP) ning noorteklassist täiskasvanute sekka jõudnud ülitugev Eduard Piirisild (Sofron).

Kergekeskkaalu ehk kuni 69-kilogrammiste seas on favoriidikoorem kanda kindlasti Eesti valitseval meistril Andrei Hartšenkol. Kuidas saab aga tema vastu Narva PSK suurim täht Pavel Kamanin, kes varasemalt noorteklassides nii Eestis kui välismaal kõvasti hävitustööd teinud?

Võimsat duelli on oodata ka kuni 64-kilogrammiste meeste seas, kus on kohal nii Vlad Romanjuk (ATP) kui Hendrik Kont (TÜ ASK).

Kuni 19-aastaste saab olema põnev näha, millise sammu edasi on teinud poolraskekaalu täht Stiven Aas (Kohtla-Järve). Oodata on finaali tema ja Aleksei Šeršunovi (Kreenholm) vahel, kuid ohtlikke mehi on kohal teisigi.

Kõvaks andmiseks läheb kahtlemata kuni 64-kilogrammiste seas, kus võistlustules on Semjon Kamanin (PSK), Robert Pedaja (Dünamo), Jüri Stepanov (Dünamo) ning Nikolai Jegorov (Sofron).

Põnevaks kisub kindlasti ka kuni 17-aastaste seas, kus kaalukategoorias kuni 54 kilogrammiste seas võib favoriidiks pidada palju rahvusvahelisi turniire kaasa teinud Matvei Starikov (Sofron). Omad võimalused on ka kindlasti Kiviõli poksijal Mihhail Vishnevskiyl ja OMK tõusval tähel Jegor Tominil.

Sama vanuseklassi 57-kilogrammiste seas astub üles OMK poksija Vadim Kitšerkin, kes alles hiljuti Valgevenes Mogiljovi toimunud turniiril esikohale tuli. Kuni 66-kilogrammiste kaalukategoorias tuleb silm peale panna Narva PSK poksijale Artur Andrejevile.

Tallinna meistrivõistluste poolfinaalid algavad laupäeval Lasnamäe spordihallis kell 16, pühapäevaste finaalide algus on kell 12.

Eesti meistrivõistlused leiavad aset Kalevi spordihallis 23. kuni 25. veeburarini.