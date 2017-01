Eesti parim profipoksija Pavel Semjonov astub pühapäeval Riias taas ringi, minnes võitlusüritusel Tough Fight vastamisi kunagise juunioride maailmameistri Lendrush Akopyaniga.

Semjonovil saab tegemist olema karjääri 25. matšiga. Seni on Maardust pärit, kuid viimase aasta jooksul tihti Jaapanis tööd teinud võitlejal kirjas 17 võitu, 5 kaotust ja 2 viiki.

"Matš saab olema äärmiselt oluline, sest võidu korral on suur võimalus, et Pavel saab võidelda rahvusvahelisele tiitlile. Tegeleme selle nimel, et see tiitlimatš märtsis Tallinnasse tuua," räägib Semjonovi mänedžer Tõnis Grinkin.

Armeenias sündinud, kuid Venemaal Krasnogorskis poksiv Akopyan tuli juunioride maailmameistriks 2011. aastal. Tänaseks on 22-aastasel poksijal profiringis kirjas 6 võitu ja mitte ühtegi kaotust. Kõik kuus matši pidas mees eelmisel aastal.

"Matš saab olema Paveli jaoks kindlasti tõsine proovikivi, sest vastase puhul on tegemist väga korraliku taustaga poksijaga, kes on end amatööride seas tõestanud. Kuid Pavel on Akopyani senise profikarjääri kogenuim vastane ning usume, et suudab noorele mehele koha kätte näidata," lisab Grinkin.

Semjonovi kõrval peab karjääri teise profipoksimatši endine Eesti koondislane ja juunioride EM-pronks Maksim Vilde. Tunamullu siirdus Narva poksija Vilde profileiba teenima ning alistas eelmise aasta märtsis toimunud debüütmatšis tadžiki Madadi Nagzibekovi. Seekord on Vilde vastaseks debüüti tegev Abdula Abubakarov.