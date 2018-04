Eesti noorpoksija võitles endale koha omavanuste maailmameistrivõistlustel

Eesti kuni 19-aastaste poksikoondise liige, poolraskekaalus võistlev Stiven Aas saavutas omavanuste Euroopa meistrivõistlustel viienda koha, mis tagas otsepääsu augustis toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

Aasi teekond Euroopa meistrivõistlustel lõppes veerandfinaalis itaallase Tyson Alaoma vastu, kes kaotas poolfinaalis Euroopa meistriks tulnud venelasele Ruslan Kolesnikovile.

Kuna Aas kaotas vastasele, kes kaotas omakorda võitjale, tähendas see kokkuvõttes meie poksijale viiendat kohta. Poolraskekaalu viiis EMi paremat teenisidki otsepääsu augustis toimuvatele maailmameistrivõistlustele, mille toimumise koht on veel selgumisel.

Teel veerandinaali alistas diskvalifitseeriti Aasi vastane, serblane Slobodan Jovanovic, kuna viimane hammustas eestlast õlast. Selleks hetkeks oli Aas kindlalt matši punktidega võitmas.

Kohtla-Järve poksiklubis "Järve-Boxing" treeniva Aasi näol on tegemist mitmekordse Eesti meistriga, kelle juhendajaks palju saavutanud treener Vladimir Zazogin.

"On suur rõõm, et eelmisel aastal tehtud muudatused noorte poksijate ettevalmistuses on toonud oodatuid tulemusi. See näitab, et oleme õigel teel," oli poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina tulemusega rahul.