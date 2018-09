2016. aastal enda valdusse esimese meistrivöö saanud Anthony Joshua on pärast seda ette võtnud poksimaailma suurkujusid. Võidud Vladimir Klitško ja Joseph Parkeri üle tõendasid, et Joshual ongi annet, mida temas on nähtud. Laupäevane duell Aleksandr Povetkiniga kuulus briti karjääri raskemate sekka, kuid siiski suutis ta keerulisest seisust välja tulla ja venelase nokauteerida.

Üliraskekaalu profipoksis käib pärast vendade Klitškode valitsemisaega ilmselge elavnemine. Päris Muhammad Ali ja Mike Tysoni kuldajaga kõik veel võrdlust välja ei kanna, kuid on mehi, kellega võideldes võib Joshua tõusta ajaloo suurimate poksiässade sekka.