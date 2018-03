Deontay Wilderi hirmus avaldus: tahaksin oma kontole laiba saada

Tänasest Cardiffi suurmatšist Anthony Joshua ja Joseph Parkeri vahel endale järgmist vastast ootav raskekaalu WBC tiitlivöö omanik Deontay Wilder ütles, et tahab enda kontole saada "laiba".

"Ma tahan, et mu saldos oleks laip! Kasvõi üks," vahendab Daily Mail Wilderi viimast kommentaari, millega ta annab mõista, et on võimeline oma vastase igaviku teele saatma.

Ähvardus on tõeliselt hirmuäratav, kuid mees, kes on oma 40-st vastasest 39 nokauteerinud, võib endale sellist hooplemist lubada. 32-aastane ameeriklane plaanis ka ise täna Cardiffis kohal olla, kuid otsustas viimasel hetkel väsitavat lennureisi mitte ette võtta.

"Ütlen alati inimestele, et ma olen Pronksine Pommitaja. Kui ma sellesse olekusse lähen, muutub minus kõik. Ma ei närveeri, mind pole võimalik hirmutada, mul pole mingeid liblikaid. Samuti pole mul mingeid tundeid mehe suhtes, kellega ma võitlen."

Ajal, mil poksiringides üle maailma järjest traagilisi õnnetusi, on need kommentaarid Wilderile juba pahandust kaela toonud. WBC president Mauricio Sulaiman ütles Twitteris, et Wilderi sõnad tulevad organisatsioonis tõsiselt arutlusele.

"See on lubamatu ning WBC distsiplinaarkomisjon kavatseb seda delikaatset teemat lähemalt vaadelda," kirjutas Suaiman. "Tunnen @BronzeBomber-it (Wilderit) juba pikka aega, austan teda ega usu, et ta võiks tahta kedagi ringis tappa."

Viimane surmajuhtum poksiringis leidis aset veebruaris, kui 31-aastane Briti poksija Scott Westgarth haiglasse elu jättis, olles samal õhtul nokaudiga võitnud kaasmaalast Dec Spelmani.