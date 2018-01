DELFI VIDEO | Täna õhtul profidebüüti tegev Ainar Karlson: iga poksija unistus on pääseda tiitlimatšile

Nagu noorem vend Rain kaks aastat tagasi, nii pöörab ka 29-aastane Ainar Karlson täna amatöörpoksija elule lõplikult selja ja teeb Kalevi spordihallis toimuval Warrior Fight III galal profidebüüdi.

12-kordse Eesti meistri ja Euroopa meistrivõistluste viienda mehe vastaseks on samuti esimest profimatši tegev ukrainlane Viktor Trush.

"Vastastest väga palju ei tea, aga ei hakka teda kindlasti alahindama. Ta on tulnud raskekaalust, mina poolraskekaalust. Eks näis, kas maksvusele pääseb kiirus või raskusest tingitud jõud," rääkis Karlson eile Kosmose kinos pärast kaalumist.

Ainar Karlsoni amatöörkarjääri suur eesmärk oli pääseda olümpiamängudele. Londoni ja Rio de Janeiro mängud jäid aga kättesaamatuks ning olukorras, kus järgmise olümpiani on veel kaks aastat, pidas ta ainuõigeks siirduda profimaailma. See aga ei tähenda, et eesmärgid väiksemaks oleksid läinud.

"Profikarjääris on tiitlimatš sama suur eesmärk kui amatööris võita medal. Iga profipoksija pürgib sinna," sõnas ta.

Delfi on täna Kalevi spordihallis kohapeal ning toob poksiõhtu olulisemad sündmused lugejateni rohkete piltidega vürtsitatud otseblogi vahendusel. Uksed avatakse kell 18, ürituse algus kell 19.

Pildid kaalumiselt: